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КФА внесла ряд изменений в правила лиги.

Китайская футбольная ассоциация внесла ряд существенных изменений, которые касаются зарплат футболистов и формирования составом клубами.

Как сообщает Titan Sports Plus, с начала сезона-2020 в китайских лигах начнут действовать потолки зарплат для всех футболистов. Зарплата иностранных игроков не должна будет превышать 3 миллионов евро. Зарплата местных футболистов будет ограничиваться суммой в 1,29 млн евро, а игроки сборной Китая смогут получать 20-процентную надбавку. Китайские игроки в возрасте до 21 года не смогут получать свыше 38 тысяч евро, если не проведут достаточного количества матчей в Суперлиге.

Эти ограничения никак не регулируют бонусные выплаты. Таким образом, у клубов все равно останется возможность подписывать дорогостоящих игроков из зарубежных чемпионатов.

Что касается заявки команд, то КФА ослабила лимит на легионеров, предоставив для них дополнительный слот. Таким образом, со следующего сезона команды смогут иметь в заявках до пяти легионеров и одновременно выпускать до четырех из них на поле.

Изменения коснулись и названий клубов, которым теперь запрещено использовать корпоративные названия. Это означает, что таким клубам, как Далянь Ифан и Гуанджоу Эвергранд придется сменить названия до 2021 года.

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