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Помимо полузащитника сборной Алжира и Манчестер Сити Рияда Мареза в финальный этап конкурса вышли еще пять номинантов.

Конфедерация африканского футбола определяет лауреатов уходящего года. В номинации "Лучший гол 2019 года" в финальный этап вышли шесть претендентов — сообщает официальный сайт Конфедерации африканского футбола.

Гол Аманда Мтанди (ЮАР) в ворота сборной Зимбабве:

Гол Абдулайе Диаби (Мали) в ворота сборной Мавритании:

Гол Юссефа Белайли (Алжир) в ворота сборной Гвинеи:

Гол Амаду Айдара (Мали) в ворота сборной Анголы:

Гол Идриса Мбомбо (Аль-Хиляль, Судан) в ворота Нкана (Замбия):

Гол Рияда Мареза (Алжир) в ворота сборной Нигерии:

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