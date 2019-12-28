Другое

Серб постарается исправить положение команды в отборочном цикле на ЧМ-2022 и Кубок Азии-2023.

Иван Йованович стал новым главным тренером сборной ОАЭ, заменив на этом посту экс-наставника сборной Нидерландов Берта ван Марвейка, сообщает Goal.

Йовановича назначили, поскольку он имеет опыт работы в чемпионате ОАЭ с Аль-Насром. Также ранее он возглавлял АПОЭЛ, с которым играл в Лиге чемпионов.

Причиной тренерской рокировки стали неудовлетворительные выступления команды в общем отборе на чемпионат мира 2022 года и Кубок Азии, который пройдет год спустя. ОАЭ считались фаворитом своей группы, но идут лишь на четвертом месте после Вьетнама, Малайзии и Таиланда.

Впрочем, у команды есть игра в запасе и в случае победы она догонит идущую второй Малайзию.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.