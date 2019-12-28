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Новое соглашение с нападающим Селтика Майклом "Майки" Джонсоном рассчитано до лета 2025 года.

Селтик и нападающий Майкл Джонсон подписали новый контракт до 30 июня 2025 года — сообщил официальный сайт "кельтов".

20-летний Майки является воспитанником клубной академии и прошел все ступени от детской команды до первой.

На счету игрока молодежной сборной Шотландии (U-21) и кандидата в национальную команду на данный момент 45 матчей в составе первой команды Селтика во всех турнирах и 11 забитых мячей.

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