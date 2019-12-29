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Хавбек получил награду от федерации футбола.

Бывший полузащитник Днепра, Кривбасса и Арсенала Джаба Канкава стал лучшим футболистом Грузии в 2019 году, информирует официальный сайт местной федерации футбола.

Опорный хавбек победил в голосовании среди тренеров и игроков сборной Грузии, журналистов и ветеранов грузинского футбола. Для 33-летнего игрока эта награда стал второй в карьере.

В минувшем сезоне Канкава провел 35 поединков в составе Тобола, отличившись одним ассистом. Полузащитник помог своей команде финишировать на четвертой строчке в чемпионате Казахстана.

Также в минувшем году опытный футболист провел 7 матчей в составе национальной команды.

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