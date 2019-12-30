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Украинский коуч вернулся к тренерской деятельности после почти годичного перерыва.

Украинский специалист Вячеслав Грозный возглавил карагандинский Шахтер. Об этом сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

Финансовые детали сделки и срок действия контракта с 63-летним тренером не сообщаются. Последним местом работы Грозного является Арсенал-Киев, который он покинул в январе 2019 года.

Стоит отметить, что Вячеслав Грозный ранее уже тренировал клубы из Казахстана, среди которых Тобол и Иртыш.

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