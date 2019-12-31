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    31 декабря 2019, 14:45

    Мегатрансфер Шахтера и провал Динамо — в самых читаемых материалах года

    Football.ua рассказывает о самых удачных материалах за последний год, а также о новостях, которые вызвали наибольший резонанс среди наших читателей.

    Мегатрансфер Шахтера и провал Динамо — в самых читаемых материалах года
    31 декабря 2019, 14:45

    В уходящем году было множество новостей, авторских и аналитических материалов, эксклюзивных интервью, которые приглянулись нашим пользователям и были популярны среди них. Мы выделяем те материалы, которые открывались пользователями чаще других.

    Новости:

    Совершенно неожиданно, но самой читаемой новостью на Football.ua в 2019 году стала информация от испанского портала AS о том, что Зинедин Зидан объявил список игроков, которые покинут мадридский Реал.

    Не так давно на сайте появилась новость, которая также читалась нашими пользователями очень часто, хотя она и не из приятных — официальное заявление Шахтера об инциденте с Тайсоном и фанатами Динамо.

    14 августа — день, когда на нашем сайте "гремело" Динамо. Сначала была новость об увольнении Александра Хацкевича, а затем нам стало известно, что тренером будет назван Алексей Михайличенко. Мы не знаем, насколько хорошо влияет на киевский клуб нахождение этих специалистов в роли главных тренеров, но вот для нашего сайта это совсем не плохо.

    Одно из самых громких высказываний мирового футбола в этом месяце также не прошло мимо наших читателей. 

    Одним из самых некрасивых, но в то же время читаемых событий конца года стал конфликт фанатов Райо Вальекано с Романом Зозулей. Наибольше просмотров среди множества новостей по этой теме набрало официальное заявление Ла Лиги.

    Материалы:

    А помните, как Дарио Срна объявил о скором трансфере в Шахтере? Так вот, Евгений Музыка тогда написал материал, в котором выдвинул предположения, кто же может пополнить состав "горняков", и этот материал был весьма популярен среди читателей.

    Много шума и обсуждений в футбольном сообществе также было после ухода Паулу Фонсеки из Шахтера. Кто же будет следующим тренером донецкого клуба? Александр Пузик тогда рассмотрел многие варианты, и в итоге один из них таки стал главным "горняком".

    В августе Василий Войтюк предположил, что вылет киевского Динамо из Лиги чемпионов в Лигу Европы — это хорошо для Украины в плане борьбы за коэффициенты УЕФА. Ох, как же он ошибался.

    Видео:

    Самым популярным видео этого года на нашем сайте, определенно стал гол Андрея Ярмоленко в ворота Манчестер Юнайтед, который он забил в сентябре.

    На втором месте, весьма предсказуемо, легендарный матч на Энфилде между Ливерпулем и Барселоной.

    Третьим по просмотрам видео на нашем сайте в 2019 году оказался обзор невероятного камбэка в исполнении донецкого Шахтера в матче против загребского Динамо.

    Матчи:

    Если выбрать три-четыре самым просматриваемых отчета матчей на нашем сайте, то все три были с участием украинских команд. И, весьма прискорбно, что больше других смотрели встречу со знаком "минус". Поединок Динамо — Лугано положил конец выступлениям киевлян в еврокубках этого сезона.

    Но вот другие матчи уже были со знаком "плюс". Во первых, это, конечно же, победа сборной Украины над Португалией, которая вывела команду Андрея Шевченко на Евро-2020.

    Ну и как не отметить два главных матча нашей молодежной сборной, которая стала чемпионом мира? Полуфинал и финал того мундиаля обсуждали очень много.

    Развлекательные материалы:

    Главным развлекательным материалом уходящего года стал тест "Где сейчас Жажа и куда подевался Дренте?", в котором Football.ua предложил своим читателям проверить свои знания о нынешнем местонахождении некогда известных футболистов.

    О тесте "Что это за футболист?" уже многие могли позабыть (почему бы не пройти его еще раз?), поскольку вышел он без недели год назад.

    Также можно определить в эту рубрику и материал "Закончит карьеру в Ман Сити или стиль Зинченко", в котором мы рассказали о том, как фанаты Манчестер Сити реагировали на игру левого защитника "горожан".

    Football.ua поздравляет всех с наступающим Новым годом и желает своим пользователям всего наилучшего!

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