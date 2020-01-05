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Мальме представил Йон-Даля Томассона в качестве главного тренера команды.

Йон-Даль Томассон 10 января приступит к исполнению обязанностей главного тренера Мальме — сообщил официальный сайт шведского клуба.

При этом, как сообщил официальный Твиттер федерации футбола Дании, Томассон покинет пост ассистента главного тренера национальной сборной, который он занимал с 2016 года.

За свою карьеру игрока Томассон выступал за Кеге, Херенвен, Ньюкасл, Фейеноорд, Милан, Штутгарт и Вильярреал. На тренерском поприще 43-летний специалист работал ассистентов главного тренера в Эксельсиоре, Витессе и сборной Дании, а также самостоятельно возглавлял Эксельсиор и Роду.

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