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Экс-защитник сборной Франции попрощался с клубом из Канады.

Бывший защитник лондонского Арсенала и Манчестер Сити Бакари Санья с февраля 2018 года выступал за Монреаль Импакт, однако теперь стороны решили прекратить сотрудничество.

Французский футболист объявил о своем уходе, поблагодарив клуб и болельщиков за поддержку.

"Мы часто говорим, что все хорошее когда-нибудь заканчивается. Я благодарен представленной возможности попробовать свои силы в MLS".

"Я просто хочу поблагодарить фанатов за поддержку. Спасибо всему персоналу и моим товарищам по команде за прекрасные воспоминания. Желаю вам всего наилучшего в новом сезоне", — написал Санья в своем Instagram.

Стоит отметить, что 36-летний крайний защитник, похоже, пока не планирует завершать профессиональную карьеру футболиста.

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