Нападающий Норвича получил признание на родине.
Теему Пукки, twitter.com/Huuhkajat
16 января 2020, 23:59
Форвард Норвича и сборной Финляндии был признан Спортсменом года у себя в стране, сообщил официальный твиттер национальной команды.
В 2019 году игра Пукки помогла сборной Финляндии впервые в истории квалифицироваться на Евро. Там команда сыграет в одной группе с Данией, Россией и Бельгией.
На клубном уровне 29-летний форвард в этом сезоне забил девять голов и сделал три ассиста в 21 матче Премьер-лиги.
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