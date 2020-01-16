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Нападающий Норвича получил признание на родине.

Форвард Норвича и сборной Финляндии был признан Спортсменом года у себя в стране, сообщил официальный твиттер национальной команды.

В 2019 году игра Пукки помогла сборной Финляндии впервые в истории квалифицироваться на Евро. Там команда сыграет в одной группе с Данией, Россией и Бельгией.

На клубном уровне 29-летний форвард в этом сезоне забил девять голов и сделал три ассиста в 21 матче Премьер-лиги.

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