Локомотив хочет подписать бывшего вингера киевлян.
ЖЕРМЕЙ ЛЕНС, ФОТО GETTY IMAGES
18 января 2020, 09:24
Джермейн Ленс может продолжить карьеру в московском Локомотиве, сообщает Fotomac.
Голландский игрок не хочет покидать Бешикташ, но руководство старается убедить его в целесообразности перехода.
Помимо Динамо, Джермейн Ленс также играл за Фенербахче, Сандерленд, ПСВ, НЕК и АЗ. В этом сезоне голландец провел 10 матчей в Суперлиге и отдал два ассиста.
Другим претендентом на Джермейна Ленса называют Олимпиакос.