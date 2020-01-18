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Локомотив хочет подписать бывшего вингера киевлян.

Джермейн Ленс может продолжить карьеру в московском Локомотиве, сообщает Fotomac.

Голландский игрок не хочет покидать Бешикташ, но руководство старается убедить его в целесообразности перехода.

Помимо Динамо, Джермейн Ленс также играл за Фенербахче, Сандерленд, ПСВ, НЕК и АЗ. В этом сезоне голландец провел 10 матчей в Суперлиге и отдал два ассиста.

Другим претендентом на Джермейна Ленса называют Олимпиакос.