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Нападающий "буйволов" не сыграет в сегодняшнем матче против Мускрона.

Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук на данный момент работает над восстановлением после травмы ахиллового сухожилия.

"Яремчук еще даже не тренируется. Он упорно работает над восстановлением. Мы дали ему чуть больше отдыха во время зимнего перерыва, ведь у него есть проблемы с ахилловым сухожилием", — заявил Торуп официальному сайту Гента.

"В 2019 году Роман сыграл 40 матчей. Это невероятная нагрузка. Мы внимательно следим за его здоровьем. В ближайшие дни посмотрим, сможет ли он возобновить тренировки. Он желает максимально помогать команде сейчас, но нужно подумать и про будущее. Яремчук будет жизненно необходим нам в плей-офф. И, конечно, Роман очень хочет поехать со сборной Украины на Евро-2020".

СМИ утверждают, что Гент готов продать Яремчука летом и уже даже установил цену на форварда.

Гент идет на третьем месте в чемпионате Бельгии, отставая на 10 очков от лидирующего Брюгге, у которого есть матч в запасе. Матч против Мускрона "буйволы" начнут сегодня в 21:30.