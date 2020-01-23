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Прошедший год стал самым затратным в истории.

В 2019 году на трансферы в мужском футболе во всех мировых ассоциациях было потрачено 5,6 миллиардов фунтов, сообщает BBC.

Данный результат стал рекордным в истории футбола, обогнав прошлогоднее достижение на 5,8%.

К слову, команды из английской Премьер-лиги потратили за год 1,5 миллиарда фунтов, что на 22,1% меньше, чем в 2018 году. Тем не менее, никто так и не сумел обойти в этом показателе представителей АПЛ.

С точки зрения прибыльности вверх одержала Португалия — клубы из этой страны заработали 384 миллиона фунтов, а самом большом минусе остается Англия — 549,9 миллионов фунтов.