Опытный защитник продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.
Йохан Джуру, Getty Images
24 января 2020, 12:13
Экс-защитник Арсенала и Гамбурга Йохан Джуру стал игроком Сьона, сообщил официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до конца текущего сезона.
33-летний центрбек будет выступать за Сьон под четвертым номером.
На протяжении карьеры Джуру также играл за Бирмингем, Ганновер, Антальяспор и СПАЛ. На счету Йохана 76 игр за сборную Швейцарии. С января 2019 года он находился без клуба.
Сьон идет на седьмом месте в чемпионате Швейцарии, уступая Лугано шестую строчку лишь по дополнительным показателям.