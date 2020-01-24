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Опытный защитник продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.

Экс-защитник Арсенала и Гамбурга Йохан Джуру стал игроком Сьона, сообщил официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

33-летний центрбек будет выступать за Сьон под четвертым номером.

На протяжении карьеры Джуру также играл за Бирмингем, Ганновер, Антальяспор и СПАЛ. На счету Йохана 76 игр за сборную Швейцарии. С января 2019 года он находился без клуба.

Сьон идет на седьмом месте в чемпионате Швейцарии, уступая Лугано шестую строчку лишь по дополнительным показателям.