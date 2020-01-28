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Украинец присоединился к эстонскому клубу.

Защитник Днепра-1 Александр Сафронов перешел в Левадию, сообщает официальный сайт эстонского клуба.

Украинский защитник присоединился к "бело-зеленым" на правах годичной аренды.

Сафронов выступал в составе Днепра-1 с 2017 года, перейдя из Днепра. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 12 поединков в футболке "желто-черных".

В составе Левадии Сафронов будет выступать вместе с украинцами Юрием Ткачуком, Игорем Жураховским и Зурабом Очигавой. В минувшем сезоне клуб стал вице-чемпионом Эстонии.

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