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Предлагаем вашему вниманию все, что нужно знать про сборную Украины накануне элит-раунда.

С 12 сентября по 4 октября в Литве пройдет чемпионат мира по футзалу, но перед этим команды прошли несколько отборочных этапов. Сперва 32 худших команды рейтинга провели предварительный раунд, дабы выявить 16 участников, которые прошли в основной раунд, где их ждали 16 ведущих команд Европы.

Что было дальше? Далее отсеялись еще 16 команд. Украина в этом раунде играла в Группе 2 вместе со Словенией, Косово и Северной Македонией. Наша сборная заняла вторую строчку, уступив словенцам из-за дополнительных показателей, но этого хватило, чтобы пройти дальше.

И вот теперь начинается самое интересное — элит-раунд. По итогам этого тура уже будет понятно, кто отправится покорять Литву. Сильнейшие из сильнейших сойдутся в битве за долгожданные путевки на чемпионат мира.

Как попасть на финальную часть турнира?



Для получения путевки в Литву (хозяева турнира, как и положено, уже квалифицировались) сборной Украины нужно занять минимум вторую строчку в группе. Первая позиция дарует пропуск в финальную часть турнира напрямую.

Если же занять вторую строчку квартета, то придется сыграть в стыковых поединках с другими командами, которые оказались на втором месте. Команды разобьют на две пары, которые ждут две встречи — дома и на выезде. Два победителя присоединятся к уже имеющимся четырем командам.

Отметим, что попадание в элит-раунд уже принесло некоторые дивиденды сборной Украины. Так, подопечные Александра Косенко уже гарантировали себе попадание в квалификацию чемпионата Европы 2022-го года.

Состав сборной Украины



Вратари: Евгений Иваняк, Кирилл Ципун;

Полевые игроки: Сергей Малышко, Михаил Зварыч, Николай Белоцерковец, Владимир Разуванов, Петр Шотурма, Игорь Корсун, Александр Педяш, Сергей Журба, Николай Микитюк, Артем Фаренюк, Дмитрий Сорокин, Олег Еремин.

С кем предстоит играть?



Подопечные Александра Косенко получили очень непростую группу на данном этапе турнира. Сборная Испании не нуждается ни в каких представлениях. Эта команда является фаворитом любых соревнований и главным претендентом на первую строчку нашего квартета.

Кроме того, в группу попали очень неприятные и неуступчивые сербы, которые, к тому же, еще и будут играть на своем поле при поддержке родных болельщиков, ведь все матчи группы пройдут в Нише. Скорее всего, именно с ними придется сражаться за вторую строчку. Спрогнозировать или отдать хоть какое-то предпочтение одной из команд в этой дуэли очень сложно.

Четвертым участником уже и без того очень крепкой группы стали французы. Конечно, "трехцветные" куда менее грозный соперник, но расслабляться вовсе не стоит. Несмотря на пятнадцатую позицию в рейтинге французы могут дать бой любому сопернику, а потому их недооценка может привести к большим проблемам.

Календарь сборной Украины



Как мы уже говорили, все поединки квартета примет Спортхолл в сербском городе Ниш. Сборная Украины начнет элит-раунд, возможно, главным матчем против сборной Сербии, а потому нужно сразу включаться, ибо потом может уже быть поздно.

Далее украинцев ждет встреча с Испанией, которая попытается максимально приблизить себя к первой строчке, а потому ни о какой расслабленности грозного соперника не может идти и речи. Заключительный поединок для сборной Украины состоится против Франции.

Что дальше?



Если Украина справится с задачей завоевания первой строчки группы, то останется лишь ждать жеребьевку финальной части турнира. В ином случае, украинцы будут готовиться в стыковым поединкам, которые состоятся 9 и 12 апреля 2020 года.

Европейская ассоциация получит наибольшее представительство на турнире. Так, Литва и 6 команд, которые определятся в ближайшем будущем, сформируют "группу" из семи участников. Количество мест на турнире для каждой ассоциации:

УЕФА — 7 (Литва + 6 участников квалификации)

АФК (Азия) — 5

КОНКАКАФ (Северная и центральная Америка) — 4

КОНМЕБОЛ (Южная Америка) — 4

КАФ (Африка) — 3

ОФК (Океания, сборная Соломоновых островов уже квалифицировалась) — 1

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