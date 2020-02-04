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Football.ua составил подборку январских переходов игроков, которые удивили общественность.

За спиной зимнее трансферное окно, а значит, пора подбивать итоги. Мы решили составить свой топ самых неожиданных трансферов января.

Кристиан Эриксен

Из Тоттенхэма в Интер

20 млн евро

То, что Эриксен покинет Тоттенхэм в 2020-м, было известно уже давно. "Шпоры" выручили за игрока жалкие 20 млн евро, хотя полгода назад могли продать датчанина за все 100 млн. У Эриксена летом заканчивался контракт, и игрок не желал его продлевать. Поэтому боссам лондонцев нужно было идти на уступки. Сам уход Эриксена из Тоттенхэма не был неожиданным, но удивляет то, что игрок перебрался в Интер. За футболистом бегал Реал и, казалось, когда "шпоры" готовы отпустить игрока за 20 млн евро, мадридцы точно не пожалеют этой суммы и приобретут хавбека, ведь и сам игрок желал переехать на Сантьяго Бернабеу.

У Эриксена также были вариант с Барселоной, которая даже в январе подавала запрос на его трансфер, но датчанин сделал выбор в пользу Интера. Тяжело назвать это решение ошибочным. В Интере уж точно у Эриксена будет больше возможностей для дальнейшего прогресса, учитывая динамичное развитие "нерадзурри" при Конте. В той же Барселоне или Реале — не факт, что Кристиану удалось бы стать основным игроком из-за высокой конкуренции как на данный момент, так и в долгосрочной перспективе.

На Эриксена в Интере будет сделана большая ставка, а потому трансфер хоть и неожиданный, но вполне логичный.

Кшиштоф Пьонтек

Из Милана в Герту

27 млн евро

Сам трансфер поляка из Милана напрашивался на фоне того, что в текущем сезоне форвард не мог порадовать фанатов "россонери" своей результативностью по сравнению с предыдущей кампанией. Поляк забил всего пять голов за 20 матчей в этом сезоне.

Игрока с основы начал поджимать Рафаэль Леау, который переехал на Сан-Сиро летом. А когда зимой в Милан вернулся Златан Ибрагимович, будущее Пьонтека и вовсе стало туманным. Уход Кшиштофа, возможно, и напрашивался, но вряд ли кто-то ожидал, что это произойдет зимой. Да и слухов относительно этого трансфера особо не возникало. Еще большим удивлением стал клуб, в который перебрался Пьонтек. На поляка претендовали многие клубы, которые по своему уровню намного выше Герты. К примеру, те же Челси и Тоттенхэм. В такой ситуации, казалось, куда логичнее было бы вернуться в ту же Дженоа, где поляку не пришлось бы много времени тратить на адаптацию.

Тем не менее, выбор был сделан в пользу берлинской Герты. Форвард перебрался в новый для себя чемпионат, где ему еще предстоит пройти определенный период адаптации. И это на фоне того, что игроку срочно нужно возобновлять свою регулярную результативность.

Виктор Мозес

Из Челси в Интер

Аренда

О таком футболисте, как Виктор Мозес, большинство уже и подзабыло. Нигериец в свои 29 лет играл в аренде за Фенербахче. Возможно, он и сам не думал, что получит еще один большой вызов. Но об игроке вспомнил Антонио Конте, с которым Мозес работал в Челси. "Синие" пошли навстречу "нерадзурри", прервали его аренду в Фенербахче и отдали на полгода в миланский Интер.

Еще большее удивление от этого трансфера вызывает статистика 29-летнего футболиста. В нынешнем сезоне Мозес провел 7 матчей в Турции, отметившись по одному разу голом и ассистом. И вдруг этот игрок понадобился клубу, который борется в Италии за чемпионство.

Антонио Конте наверняка знает, как лучше применять такого футболиста. Время покажет.

Денис Гармаш

Из Динамо в Ризеспор

Аренда

В киевском Динамо хавбек находился с 2007 года. За это время Денис успел стать ключевым игроком команды и регулярно вызывался в сборную Украины. Тем не менее, непростой характер футболиста потянул его карьеру на дно в тот момент, когда он мог прогрессировать. В свое время Гармаша называли едва ли не самым талантливым молодым игроком Динамо и пророчили ему яркое будущее. Но что мы имеем в итоге?

Вряд ли об аренде Гармаша в Турции можно сказать, что он наберется практики и вернется в Киев еще сильнее. Эта история, наверное, не о нашем герое. Большинство фанатов Динамо вздохнуло с облегчением после информации об уходе Гармаша. И если смотреть на вещи объективно, это мудрое решение нужно было принимать уже давно. В данной ситуации больше всего удивило руководство Динамо, которое еще полгода назад не решилось бы на такие шаги. Но позорный вылет команды из группы Лиги Европы и не менее позорные результаты в УПЛ заставили Игоря Суркиса менять стратегию.

Юлиан Вайгль

Из Боруссии Дортмунд в Бенфику

20 млн евро

24-летний опорный полузащитник считается (или считался) одним из самых талантливых игроков своего поколения в Германии. Переехав в Дортмунд в 2015-м, Вайгль почти сразу забронировал себе место в стартовом составе "шмелей". Весной 2017-го игрок сломал лодыжку и выбыл на определенный период. Вернувшись после травмы, футболист долгое время не мог найти свою лучшую игру. Тем не менее, Вайгль играл хоть и не в каждом матче, но стабильную игровую практику имел. В опорной зоне по большей части его конкурентом выступал Аксель Витсель.

Вайгль еще не полностью раскрыл свои таланты и это факт. В набирающей обороты команде из Дортмунда у этого игрока еще могло быть много хороших матчей. Однако, уйти из клуба хотел сам игрок, а руководство "шмелей" решилось на его продажу, наверняка зная наперед, что коллектив пополнит Эмре Джан. В этой истории больше всего удивляет не желание Вайгля покинуть Дортмунд, а то, куда он направился.

При всем уважении как к Бенфике, так и к чемпионату Португалии, Вайгль сделал шаг назад, ведь еще летом на игрока претендовала Барселона. Хотя, возможно, после этого шага назад будут сделаны два вперед.

Дани Ольмо

Из Динамо Загреб в РБ Лейпциг

20 млн евро

О своих талантах Ольмо заявил давно. Прошедшая кампания загребского Динамо в Лиге чемпионов еще больше раскрыла игрока. Ольмо, являясь воспитанником Ла-Масии, заставил кусать локти руководство Барселоны из-за того, что они упустили такового воспитанника в 2014-м. Каталонцы пытались вернуть 21-летнего хавбека на родину и много контактировали как с игроком, так и с Динамо. Казалось, испанец не упустит возможность вернуться в родной клуб и исполнить свою детскую мечту, надев футболку Барсы.

Помимо "блаугранас", за игроком также гонялись Ман Сити, Челси, Милан, Рома. Но молодой футболист решил не форсировать события в своей карьере. Слухи связывали Ольмо со многими европейскими клубами, но первая новость об интересе со стороны РБ Лейпциг проникла в информационное пространство лишь за несколько дней до самого трансфера. Идеально выполненная работа селекционной службы "быков".

Ольмо сделал выбор в пользу РБ Лейпциг, где работает не менее талантливый тренер Юлиан Нагельсманн. Возможно, шанс поработать с тренером-вундеркиндом и сыграл ключевую роль при переходе игрока в чемпионат Германии.

Одион Игало

Из Шанхай Шеньхуа в Манчестер Юнайтед

Аренда

Нигерийский нападающий за свою карьеру поиграл в таких клубах, как Удинезе, Гранада, Уотфорд. В 2017-м Игало уехал на заработки в Китай и, казалось, об этом футболисте мы больше не услышим. Вероятность возвращения игрока в Европу, конечно же, была, но никто даже и предположить не мог, что такой посредственный футболист (как для уровня МЮ), переберется в 30 лет из Китая на Олд Траффорд. Многие любители футбола наверняка даже и не знали о существовании такого футболиста. А когда из заголовков новостей стало известно об осуществлении трансфера Игало в МЮ, можно было подумать, что "красные дьяволы" подписали какого-нибудь талантливого "ноунейма". Открыв его биографию, многие удивились.

Играя в Китае, Игало сумел продемонстрировать достаточно хорошую результативность. В 72 матчах (в составе Чанчунь Ятай и Шанхай Шеньхуа) было забито 46 голов и сделано 8 ассистов. Статистика неплохая, ладно. Но пока очень сложно сказать, что такого может дать Игало нынешнему МЮ. Возможно, этот трансфер и не стал бы реальностью, если бы не травмировался Маркус Рашфорд (до конца февраля — начала марта), но ведь в команде и так есть неплохие игроки в атакующую зону — Антони Мартиаль, Мэйсон Гринвуд. Однако выбор сделан и контракт до конца сезона подписан.

Алессандро Флоренци

Из Ромы в Валенсию

Аренда

Алессандро Флоренци стал капитаном Ромы после ухода Даниэле Де Росси. С приходом в клуб Пауло Фонсеки Флоренци начал получать меньше игрового времени по сравнению с предыдущим сезоном. Но все же 28-летний итальянец был первым выбором на позицию правого защитника. Зимой в Рому из аренды в Сан-Паулу вернулся Бруно Перес, также в распоряжении Фонсеки есть Давиде Сантон и Давиде Дзаппакоста, который ныне пребывает в лазарете. На первый взгляд Рома, отпустив Флоренци, сделала хуже только себе.

В таланте Алессандро Флоренци не стоит сомневаться. Игрок имеет все предпосылки заиграть в новой команде, но и конкуренция в лице Владимира Вайсса — не лучший подарок. Тем не менее, итальянец получит свои шансы закрепиться и стать основным на Месталье.

Пока до конца неизвестны детали соглашения между Ромой и Валенсией: это будет обычная аренда до конца сезона или же у испанцев летом будет опция/обязательство выкупа за определенную сумму.

Денни Роуз

Из Тоттенхэма в Ньюкасл

Аренда

Пожалуй, самая нелогичная продажа из нашего списка. Если Рома, продавая Флоренци, на его позицию имеет двух здоровых и одного травмированного игрока, то "шпоры" на данную позицию номинально имеют лишь Бена Дэвиса, который травмирован. В предыдущих играх на позиции левого защитника не безуспешно выступал воспитанник Тоттенхэма Джафет Танганга, а также эту зону мог закрыть Райан Сессеньон.

Перейдя в Тоттенхэм в 2007-м из Лидса, Роуз скитался по арендам до 2013-го. Затем футболист вернулся и стал основным игроком. У Роуза был определенный игровой кризис во время пребывания в Тоттенхэме. В частности, этот кризис был связан с травмами. Но прошлый сезон футболист провел шикарно и стал одним из ключевых кузнецов успеха Тоттенхэма, дойдя к финалу Лиги чемпионов. В этом же сезоне лихорадит всю команду.

Не верится, что Роуз покинул Тоттенхэм по спортивным причинам, ведь откровенно говоря он на голову сильнее своих конкурентов. В СМИ мелькала информация о конфликте Роуза и Моуриньо, однако наставник это опровергал. Впрочем, дыма без огня не бывает. Роуз будет в Ньюкасле до конца сезона, но и путь в Тоттенхэм при Моуриньо, по всей видимости, для игрока уже закрыт.

Эшли Янг

Из МЮ в Интер

1,5 млн евро

Конте собирает сборную футболистов, которые оказались ненужными своим клубам в АПЛ. Эшли Янг верой и правдой отслужил манкунианцам девять лет. Он пришел в Манчестер Юнайтед так давно, что успел даже выиграть последний на сегодняшний день трофей АПЛ с "красными" в 2013-м. Теперь таких игроков в МЮ осталось двое — Фил Джонс и Давид Де Хеа. Янг, хоть и не стал такой легендарной личностью в истории МЮ, как Райан Гиггз, Пол Скоулз или Уэйн Руни, но можно сказать, что все же является знаковым футболистом для клуба.

Янг много лет высекал бровку и был основным игроком на левом фланге. Несколько последних сезонов англичанин выводил команду с капитанской повязкой. Эшли желал остаться в МЮ еще на несколько сезонов, но руководство "красных дьяволов" могло предложить ему контракт лишь на один год, что не устроило 34-летнего футболиста.

Немногие английские футболисты любят переезжать за границу. В подобной ситуации, как у Янга, многие перебрались бы в клуб рангом ниже, но в Англии, дома. Эшли считает, что у него есть еще порох в пороховнице. Такого же мнения и Антонио Конте, который рискнул сделать ставку на игрока, которому летом стукнет 35. Контракт подписан на полгода. Тем не менее сам Янг будет иметь огромнейшую мотивацию доказать боссам МЮ, что они оказались не правы.

Вадим Адаменко, Football.ua