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Наставник уверяет, что украинец еще не до конца адаптировался в новом клубе.

Главный тренер Селтика Нил Леннон прокомментировал ситуацию с Марьяном Шведом, который в последний раз в официальном матче "кельтов" появлялся в октябре прошлого года.

Сейчас же украинский вингер не попал в заявку Селтика на матчи плей-офф Лиги Европы.

"Ему трудно из-за того, что он на недостаточном уровне владеет английским языком. По тренировкам — он не на том уровне, что остальные игроки. Он до сих пор очень талантливый парень, но до сих пор ему нужно время на адаптацию", — заявил наставник в интервью Celtic TV.

Марьян Швед подписал контракт с Селтиком в январе 2019-го, но присоединился к шотландскому чемпиону лишь в конце весны того же года, так как еще полгода находился в аренде в Карпатах. В официальных матчах за Селтик Швед провел 2 матча, отметившись 1 голом.

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