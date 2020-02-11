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Вдобавок, киприоты расстались еще и со спортивным директором Доменико Тети.

Норвежец Коре Ингебригтсен больше не является главным тренером АПОЭЛа, сообщил официальный сайт кипрского гранда.

Это уже третье увольнение в АПОЭЛе только по ходу этого сезона. Перед стартом сезона, в августе, команду возглавил Томас Долль (предшественник Сергея Реброва в Ференцвароше). Спустя четыре месяца на его место пришел Лукас Хацилукас, продержавшийся на посту три недели, а с 1 января команду возглавил Коре Ингебригстен.

Также клуб прекратил сотрудничество с итальянским спортивным директором Доменико Тети.

В чемпионате Кипра АПОЭЛ идет третьим, уступая три очка Омонии и пять – Анортосису.

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