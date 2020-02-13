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Украинец рассказал о выступлениях в Эстраклассе.

Защитник Леха Владимир Костевич поделился своими впечатлениями от выступления в польском чемпионате и оценил шансы своей команды в борьбе за титул.

"Я бы не сказал, что у Легии большой отрыв от Леха, так как это польский чемпионат и тут очень сложно выделить одну команду, которая будет фаворитом в определенном матче. Экстракласса очень равный чемпионат и в нем команды очень часто теряют очки, поэтому я думаю, что еще ничего не потеряно и необходимо ставить себе наивысшие цели, а там посмотрим.

Почему Лех давно не выигрывал чемпионский титул? Сложно сказать. Я помню свой первый сезон, команда начала его под руководством Яна Урбана, но после неудачной серии поединков его уволили, а ему на смену пришел Ненад Бьелица. Когда я перешел в Лех во второй части сезона, Бьелица уже пару месяцев находился в клубе. Мы начали очень здорово, выигрывали матч за матчем и к концу сезона у нас были шансы стать чемпионами, но, к сожалению, не получилось. Трудно назвать конкретную причину, почему это произошло. Перед следующем сезоном, к сожалению, команду покинуло несколько наших лидеров- Ян Беднарек, Давид Ковнацки, Марчин Робак, Томаш Кендзера и взамен пришло много новых футболистов, но несмотря на это мы закончили основную часть чемпионата на первом месте, но к сожалению, нам не повезло в "чемпионской группе", мы потеряли несколько важных очков и вновь не удалось выиграть титул. Но, я надеюсь, что когда-то смогу стать чемпионом.

Возможно, между чемпионатами Польши и Украины есть разница потому, что в польских командах больше стабильности. Во время выступлений в УПЛ многие команды имели финансовые проблемы, насколько я знаю, некоторые команды до сих пор имеют эту проблему. К примеру, в Говерле футболисты по десять месяцев не получали зарплату. Огромный плюс для игрока и его клуба, когда ты не думаешь о том, выплатят тебе деньги или нет, а когда ты просто делаешь свою работу как можно лучше и не думаешь о том, пропадет ли твоя команда с футбольной карты или нет. В тех же Карпатах на нас давила ситуация со снятием очков, не знали, можем ли мы подписывать новых футболистов. Так что, я считаю, что есть существенная разница", – рассказал Костевич в интервью порталу In Poland.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 21 поединок в составе Леха, отличившись одним голом и двумя ассистами.

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