В 21-м туре чемпионата Венгрии между собой встречались команды, в составе которых выступают украинцы.
АЛЕКСАНДР ЗУБКОВ, PHOTO FRADI.HU
16 февраля 2020, 00:41
Александр Зубков вышел в стартовом составе Ференцвароша и отличился голом во втором тайме. Этот забитый мяч помог хозяевам одолеть МОЛ Фехервар, за который выступает другой украинец – Иван Петряк.
Также полный матч за Ференцварош отыграл Игорь Харатин, а Петряк был у гостей заменен на 83-й минуте.
Видео гола Зубкова:
Ференцварош – МОЛ Фехервар 1:0
Гол: Зубков, 51.
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