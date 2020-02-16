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В 21-м туре чемпионата Венгрии между собой встречались команды, в составе которых выступают украинцы.

Александр Зубков вышел в стартовом составе Ференцвароша и отличился голом во втором тайме. Этот забитый мяч помог хозяевам одолеть МОЛ Фехервар, за который выступает другой украинец – Иван Петряк.

Также полный матч за Ференцварош отыграл Игорь Харатин, а Петряк был у гостей заменен на 83-й минуте.

Видео гола Зубкова:

Ференцварош – МОЛ Фехервар 1:0

Гол: Зубков, 51.

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