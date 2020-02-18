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Робби Бертон заключил полноценный контракт с хорватским чемпионом.

Полузащитник Робби Бертон стал игроком загребского Динамо. Хорватский гранд приобрел игрока у лондонского Арсенала на замену Дани Ольмо, который зимой перебрался в РБ Лейпциг.

20-летний Бертон заключил с Динамо полноценный контракт. Об этом сообщает официальный сайт "канониров".

Бертон прошел все ступени обучения в академии Арсенала, начиная с шестилетнего возраста.

В составе Арсенала U-23 игрок провел 31 матч, отметившись 5 голами и 2 ассистами.

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