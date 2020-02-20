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Травма колена не позволила футболисту продолжать играть.

Официальный твиттер пражской Спарты объявил о том, что нападающий команды Вацлав Кадлец завершил карьеру профессионального футболиста.

Отмечается, что чешский игрок получил травму колена в мае 2018 года, и с тех пор Кадлец перенес несколько операций. К сожалению, очередная операция вынудила его повесить бутсы на гвоздь.

За свою карьеру форвард защищал цвета Спарты, Айнтрахта и Мидтьюлланна. За чешский клуб Кадлец провел 218 поединков, забив 64 гола и заработав два трофея.

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