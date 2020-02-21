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Ибрагима Камара проработал в национальной команде два года.

По информации Федерации футбола Кот д'Ивуара, главный тренер национальной сборной Ибрагима Камара покинул свою должность.

Соглашение расторгнуто по обоюдному решению сторон.

Ивуарийцы неважно начали квалификационную кампанию к Кубку африканских наций-2021, что, по всей видимости, стало основной причиной ухода специалиста. В двух стартовых играх "слоны" один раз одержали победу и еще раз проиграли.

Специалист был у руля сборной с января 2018-го. Вместе со сборной Камара провел один крупный турнир — Кубок африканских наций-2019, где команда проиграла на стадии 1/4 финала.