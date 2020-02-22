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Обычно решения трибунала пересмотру не подлежат, однако в данном случае будет сделано исключение.

Футбольная ассоциация Шотландии публично признала, что ее апелляционный комитет не выполнил свои обязательства при рассмотрении дела о желтой карточке игроку Инвернесса Джеймсу Китингсу.

"Первоначальный вердикт представляется неверным после признания члена апелляционной комиссии в том, что она не выполнила свои должности соответственно пункту 13.13.4, в частности, параграф: "Трибунал должен рассмотреть все доказательства и заявления, сделанные истцом", — гласит заявление ФА.

Теперь будет собрана новая комиссия, которая заново рассмотрит апелляцию. Член комиссии, не выполнивший свои обязательства, отстранен из списка претендентов на участие во всех будущих трибуналах.

Инвернесс предоставил видео, на котором видно, что Китингс не симулировал, а поэтому желтая, ставшая для него второй, была показана несправедливо. После того, как ФА отклонила апелляцию, клуб заявил, что "даже собакам на улицах понятно, что это неправильное решение".

От окончательного вердикта зависит, сыграет ли Китингс в финале Кубка вызова с Рейт Роверс 28 марта. Кубок вызова Шотландии – аналог английского Кубка лиги, однако в нем не принимают участия клубы элитного дивизиона.