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Соперником чемпиона Беларуси был солигорский Шахтер Юрия Вернидуба.

Динамо-Брест обыграло Шахтер из Солигорска в матче за Суперкубок Беларуси – 2:0. Этот Суперкубок стал для клуба третьим подряд.

Нойок и Милевский вышли на поле с первых минут в составе Динамо-Брест. Александр получил желтую карточку, Милевский насобирал таких две – и в результате был удален с поля при счете 2:0.

"Артем, понятно, эмоциональный футболист. Мое мнение: давать за такой фол вторую желтую карточку... Ну, от этого не уйдешь. По-моему, уже на 50-й минуте остались в меньшинстве, поэтому приходилось очень много работать, трудиться", — прокомментировал Прессболу удаление Милевского тренер Динамо-Брест Сергей Ковальчук.

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