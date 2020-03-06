В следующем раунде команда украинца сразится с Хорсенсом.
Артем Довбик, Сеннерйюск
06 марта 2020, 12:14
Сеннерйюск обыграл Рандерс 2:1 в четвертьфинале Кубка Дании и вышел в следующую стадию, где сыграет против Хорсенса.
Украинский нападающий вышел в основе, но был заменен на 66-й минуте при счете 0:1.
На счету Довбика 11 матчей и два гола за Сеннерйюск в текущем чемпионате Дании. Он делит первое место по результативности среди форвардов команды с Андерсом Якобсеном, а главным бомбардиром Сеннерйюска является полузащитник Кристиан Якобсен – семь голов.
В другом полуфинале Кубка Дании встретятся Орхус и выбивший Копенгаген Ольборг.