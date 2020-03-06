Милитао и Ришарлисон получили вызов в сборную Бразилии, Алиссон — нет

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Стала известна заявка Бразилии на предстоящие поединки.

Тренерский штаб сборной Бразилии назвал игроков, которые могут сыграть в поединках против Боливии и Перу в отборе к ЧМ-2022.

Отметим, что я заявку не попал Алиссон Бекер – у него травма.

Список:

Вратари: Уэвертон (Палмейрас), Эдерсон (Манчестер Сити), Иван Куарезма (Понте Прета).

Защитники: Дани Алвес (Сан-Паулу), Данило (Ювентус), Алекс Сандро (Ювентус), Ренан Лоди (Атлетико), Тиаго Силва (ПСЖ), Маркиньос (ПСЖ), Эдер Милитао (Реал), Фелипе (Атлетико).

Полузащитники: Каземиро (Реал), Фабиньо (Ливерпуль), Бруно Гимараэс (Лион), Артур (Барселона), Эвертон Рибейро (Фламенго), Бруно Энрике (Фламенго), Эвертон Соарес (Гремио).

Нападающие: Филиппе Коутиньо (Бавария), Габриэль Жезус (Манчестер Сити), Неймар (ПСЖ), Ришарлисон (Эвертон), Роберто Фирмино (Ливерпуль), Габигол (Фламенго).

Отметим, что матч против Боливии состоится 28 марта, а против Перу – 1 апреля.