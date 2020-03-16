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Защитник Леха уверяет, что в команде о CoVid-19 говорят больше, чем о футболе.

Украинский защитник познаньского Леха Владимир Костевич рассказал об отношении к пандемии коронавируса в Польше.

"Можно сказать, что последние несколько дней все живут коронавирусом. И в раздевалке больше людей о нем говорит, чем о футболе", — заявил Костевич Football Hub.

"За продуктами мы еще раньше поехали с женой – закупились неделю назад. Тогда еще не было никакой паники. А сейчас, насколько я знаю, некоторые магазины пустые… И некоторых вещей – мыла, макарон, в некоторых магазинах нет ближе к вечеру".

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