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Вопрос о чемпионе протестов не вызвал, но спор за место в Копа Либертадорес до сих пор рассматривают в Лозанне.

Летний чемпионат Европы по футболу перенесен и это дает надежду на то, что национальные лиги будут доиграны. Надежду, но не гарантию, потому что никто не знает, сколько еще продлится вызванная коронавирусом CoVid-19 пауза в футболе. Если сезон не будет доигран, национальным ассоциациям придется решать вопросы с тем, кто должен быть признан чемпионом, кто сыграет в еврокубках, а кто вылетит. Для большинства это будет в новинку, но для Чили это может стать повторением прошлого сезона, который был прерван за шесть туров до финиша.

Почему чемпионат Чили-2019 не смогли доиграть?

В октябре 2019 года в столице Чили Сантьяго вспыхнули протесты. Изначально бунтовали студенты против цен на повышение проезда в метро во второй раз за год. Это быстро переросло в более массовые акции по всей стране – против экономического неравенства. Люди требовали лучшего финансирования для образовательной сферы, снижения цен на здравоохранение, повышения минимальных зарплат и пенсий и так далее. 25 октября на улицы Сантьяго в знак протеста вышли более миллиона человек.

Продолжение чемпионата Чили по футболу в таких условиях казалось невозможным. Футбольная ассоциация приостановила турнир. Через пять недель в ноябре была предпринята попытка возобновить соревнование. Однако ультрас футбольных клубов считали, что невозможно проводить чемпионат, пока люди на улицах погибают во время протестов.

Группа неизвестных в капюшонах, ворвавшаеся на поле перед матчем Унион Ла Калера – Депортес Икике вынудили ассоциацию признать невозможность обеспечить безопасность во время игр. Чемпионат-2019 был окончательно прерван.

Как был определен чемпион?

Никто особо не возражал против решения отдать чемпионский титул Универсидад Католика, который лидировал с 13-очковым отрывом за шесть туров до финиша.

"Это не то, как мы хотели бы выиграть титул, но надеюсь, все признают нас как легитимного чемпиона. У нас был самый большой отрыв в эпоху, когда за победу дают три очка. Но, конечно, есть привкус горечи – очень печально, что чилийскому футболу приходится заканчивать турнир подобным образом", — заявил тогда президент Универсидада Хуан Тагле.

Как поступили с понижением/повышением в классе?

Идея объединить два верхних дивизиона чемпионата Чили была отвергнута практически сразу. После нее было решено, что никто не вылетит из элитного дивизиона, но никто его и не пополнит.

Решение о невылете сыграло на руку пребывающему в кризисе колоссу чилийского футбола Универсидад де Чили – самая посещаемая команда страны шла на втором с конца месте и должна была бы покинуть элиту.

Другое дело – лидер второго дивизиона, Сантьяго Уондерерз. Клуб имел отрыв в три очка от второго места и рассчитывал на повышение в элите, однако у него вознамерились это право забрать. Уондерерз мириться с произволом не стали, заявив о готовности обращаться в спортивные суды.

В результате было принято решение расширить элитный дивизион до 18 команд. Кроме Сантьяго Уондерерз вышел в Примеру Депортес Ла Серена, выигравший плей-офф за повышение в классе в январе.

Скандал вокруг места в Копа Либертадорес

Последним моментом, который требовал урегулирования, оставались места в Копа Либертадорес. Последнее, четвертое место, должно было достаться победителю Кубка Чили – но он, как и чемпионат, не был завершен.

Двое из полуфиналистов, Универсидад Католика и Коло-Коло квалифицировались в Копа Либертадорес через чемпионат. Поэтому чилийские футбольные власти решили провести дополнительный плей-офф за КЛ между двумя другими – Унион Эспаньола и вышеупомянутым Универсидад де Чили.

Однако занявший девятое место в чемпионате Унион посчитал, что лига поступает несправедливо. По мнению клуба, все должно было решаться не через плей-офф, а на основании места в турнирной таблице. В знак протеста Унион отказался от участия в плей-офф и место в Копа Либертадорес без боя получил Универсидад де Чили.

Унион Эспаньола обратился по этому делу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне и до сих пор ожидает вердикта.

Как сложилась судьба героев статьи в нынешнем сезоне

Скандальное место в Копа Либертадорес не принесло особых дивидендов Универсидаду де Чили: команда во втором раунде квалификации вылетела от бразильского Интернасьоналя (0:0, 0:2). Зато в чемпионате дела получше: к моменту остановки из-за коронавируса Универсидад де Чили шел четвертым в турнирной таблице, набрав 14 очков в семи матчах.

Универсидад Католика снова лидирует в чемпионате с отрывом в три очка от Униона Ла Калеры. В Копа Либертадорес – последнее место в группе, 0 очков после 2 туров.

Унион Эспаньола – седьмой в чемпионате, 11 очков. Пополнившие элиту Ла Серена и Сантьяго Уондерерз набрали только по четыре очка и делят последнюю строчку с еще двумя командами.