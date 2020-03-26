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Football.ua проводит мини-экскурс по необычайным футбольным местам в мире.

Пока наша любимая игра находится в бессрочном "отпуске", предлагаем посмотреть на мир футбола немного под другим углом. Мы привыкли к нереальным красотам европейских арен, таких как Альянц-Арена, Камп Ноу или Уэмбли. Впрочем, на нашей планете существует множество других шикарных сооружений, связанных с футболом. Взглянув на фото ниже, даже не самый большой фанат футбола захотел бы побывать в тех местах.

Вашему вниманию подборка стадионов с необычными архитектурными и дизайнерскими решениями. Путешественникам на заметку.

Эстадио Сильвестре Карилльо (Санта-Крус-де-ла-Пальма, Испания)

Красивая арена расположена на крыше офисного здания, на склоне скалы. Домашние матчи здесь проводит любительский клуб Менсахеро. Стадион был открыт в 1977-м, а в 2007-м был реконструирован. В 1995-м на этом стадионе проходил матч Кубка Испании между Менсахеро и Атлетико Мадрид.

Национальный стадион Чанглимитанг (Тхимпху, Бутан)

Вмещающий 15 тыс болельщиков стадион отличается соседством с необычайными домиками, выполненными в азиатском стиле. Чанлимитанг был построен в 1974-м. Арена имеет искусственное покрытие. Находясь на высоте 2300 метров над уровнем моря, стадион является одним из самых высоких в мире.

Янкито Малуселли (Куритиба, Бразилия)

Стадион принадлежит полупрофессиональному клубу Малуселли. Сооружение является первым эко-стадионом в Бразилии, поскольку трибуны были установлены на вершине холма, без использования бетона.

Футзальный парк (Токио, Япония)

Арена расположена в центре Токио, на крыше здания. Стадион оснащен хорошим освещением и функционирует круглые сутки.

Стадион Альберто Кордоба Чиво (Толука, Мексика)

Стадион вмещает 32 600 зрителей. Домашние матчи здесь проводит Депортиво Толука. Стадион был построен в 1964-м, а в 1976-м на западной трибуне была нарисована так называемая Аратмосфера. На ней изображен человек, тянущийся к небу, чтобы коснуться света.

Арена в замке (Трогир, Хорватия)

Домашняя арена ФК Трогир находится на территории средневековой крепости XV века. Укрепление называется Камерленго. Сегодня там расположен музей, куда болельщики могут сходить после матча любимой команды.

Любительский стадион в Словакии

Собственно, и добавлять нечего. Фотография идеально иллюстрирует "фишку" этого стадиона. Стадион находится в городке Яношовка в соседней Словакии.

Граам Парк (Госфорд, Австралия)

Данное сооружение принимает поединки высшего дивизиона Австралии. Домашние матчи здесь проводит Сентрал Кост Маринерс. Арена была построена в 1999-м и вмещает 20 тыс болельщиков. Отличается красивым выходом в национальный водный парк Брисбейн Уотер.

Акрон Стэдиум (Сапонан, Мексика)

Уютная и комфортная внутри арена. По задумке архитекторов снаружи стадион напоминает вулкан. Домашние матчи здесь проводит один из грандов мексиканского футбола Чивас Гвадалахара.

Инновационный стадион Шелл (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

Стадион был открыт компанией Shell Oil и королем футбола Пеле. В одном из районов Рио-де-Жанейро находится полностью инновационный "зеленый" стадион. Арена заряжается от солнечных батарей, а также благодаря самим футболистам. Для этого под внешним покрытием стадиона установлены миниатюрные кинетические плитки с электрогенераторами. Когда футболисты бегают, падают и прыгают – они заряжают аккумуляторы.

Национальный стадион (Гаосюн, Тайвань)

Арена вмещает 55 тыс зрителей и является еще одним ярким "представителем" эко-стадионов мира. Благодаря идеи была сооружена любопытная конструкция крыши, которая состоит полностью из солнечных батарей.

Плавучий стадион (Сингапур)

Название стадиона четко отображает его суть. Само поле находится на плавучей сцене в заливе Марина-Бэй. Трибуны, которые вмещают 30 тыс зрителей, расположены на берегу. Между трибунами и стадионом проходит участок трассы Формулы 1 (Марина Бей).

Стадион у замка (Бамбург, Англия)

За более чем тысячелетнюю историю английского замка Бамборо у его стен разыгрывалось немало сражений с применением оружия, теперь же с применением футбольного мяча. Домашние матчи здесь проводит команда, которая верна названию замка — Бамбург Касл.

Хеннингсвер (Хеннингсвер, Норвегия)

Стадион находится в небольшой рыбацкой деревушке возле Лофотенских островов в Норвегии. Да и назвать данное футбольное поле стадионом сложновато, так как у него нет трибун. Однако расположение самого поля вызывает эстетическое удовольствие.

Муниципальный стадион (Брага, Португалия)

Этот стадион хорошо знаком украинским болельщикам. Здесь играли Шахтер, Динамо, Заря. При чем достаточно успешно. Особенностью стадиона являются скалы, вокруг которых и была сведена арена. Трибуны расположены только вдоль боковых линий. За одними воротами скалы, за вторыми ничего нет.

Спортивный центр (Шеньчжень, Китай)

Данное сооружение построено на искусственном водоеме. Арена используется для футбольных матчей и соревнованиям по легкой атлетике. Привлекает внимание своим кубовидным фасадом.

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