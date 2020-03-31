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Стоимость Александра составляет 1.5 млн евро.

Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимости футболистов из единственной продолжающейся европейской лиги на данный момент — чемпионата Беларуси.

По обновленным данным, игрок Динамо-Брест Александр Нойок стал одним из трех самых дорогих игроков лиги. Со своим одноклубником Михаилом Гордейчуком и игроком БАТЭ Станиславом Драгуном, Нойок делит первую строчку с ценником в 1,5 млн евро.

Стоит отметить, что Гордейчук ранее занимал вторую строчку с показателем 1,7 млн евро, а стоимость Нойока поднялась с суммы в 1,2 млн евро. Ранее единоличным самым дорогим игроком чемпионата Беларуси был Евгений Хачериди, чья стоимость была равна 1,75 млн евро, но на данный момент составляет 1,2 млн, что ставит его на пятую строчку.

На данный момент в лиге есть 13 игроков, чья стоимость достигает 1 млн евро и выше.

В Высшей лиги Беларуси выступает 22 украинца. Если ранжировать список игроков с украинским паспортом согласно их трансферной стоимости, он выглядит следующим образом:

1. Александр Нойок (Динамо-Брест) — 1.5 млн

2. Евгений Хачериди (Динамо-Брест) — 1.2 млн

3. Дмитрий Белоног (Динамо Минск) — 550 тыс

4-5. Артем Сухоцкий (Динамо Минск) — 500 тыс

4-5. Александр Васильев (Минск) — 500 тыс

6. Владимир Коваль (Неман) — 350 тыс

7-10. Дмитрий Рыжук (Минск) — 300 тыс

7-10. Александр Мигунов (Рух Брест) — 300 тыс

7-10. Максим Каленчук (Витебск) — 300 тыс

7-10. Юрий Пантя (Славия Мозырь) — 300 тыс

11-14. Дмитрий Юсов (Торпедо Жодино) — 250 тыс

11-14. Владислав Насибулин (Минск) — 250 тыс

11-14. Максим Слюсар (Славия Мозырь) — 250 тыс

11-14. Сергей Чеботаев (Слуцк) — 250 тыс

15-17. Евгений Чаговец (Минск) — 150 тыс

15-17. Юрий Тетеренко (Слуцк) — 150 тыс

15-17. Михаил Пысько (Белшина) — 150 тыс

18-20. Артем Милевский (Динамо-Брест) — 100 тыс

18-20. Родион Сямук (Торпедо Жодино) — 100 тыс

18-20. Алексей Ковтун (Рух Брест) — 100 тыс

21-22. Александр Папуш (Ислочь) — 50 тыс

21-22. Олег Карамушка (Витебск) — 50 тыс

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