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Два бывших игрока УПЛ попали в команду недели Высшей лиги Беларуси.

Чемпионат Беларуси — единственная европейская лига, которая продолжает проводить поединки, несмотря на пандемию коронавируса в мире.

По итогам второго тура Высшей лиги, в символическую сборную попали три игрока, ранее выступавших в чемпионате Украины — Артем Милевский (Динамо-Брест), Гегам Кадимян (Неман) и Александр Васильев (Минск).

Милевский известен по выступлениям за сборную Украины и киевское Динамо.

Кадимян играл за ряд украинских клубов, таких как Олимпик Донецк, Титан Армянск, Ворскла, ФК Сумы, Карпаты, Арсенал Киев, Арсенал Харьков, Заря и Говерла.

Васильев является воспитанником киевского Динамо. 25-летний опорник имеет за спиной опыт выступлений за различные юношеские и молодежные сборные Украины. В составе Днепра провел два матча в УПЛ, а также восемь матчей в Первой лиге Украины за киевский Арсенал.

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