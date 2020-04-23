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Football.ua рассказывает о десятке конфликтов в современном футболе, которые случались между игроками, тренерами, клубами и даже агентами.

В футболе, как и в остальных сферах жизни, случается немало конфликтных ситуаций. И это не странно. Очень часто между что-то не могут поделить и игроки, представляющие одну эмблему. В каких-то случаях это эти ссоры не выносятся из избы, а в других это становится публичным достоянием. Также немало конфликтов возникает и между представителями двух воинствующих команд, что вполне объяснимо.

Если попытаться собрать все конфликты воедино, читать о них пришлось бы несколько дней, поэтому мы решили написать лишь о десятке самых интересных.

Серхио Рамос и Жерар Пике

Одни из лучших центрбеков сборной Испании в 21 веке в свое время были достаточно близкими друзьями. Хорошие отношения футболисты сохраняли даже когда им приходилось играть в Эль-Классико друг против друга. В конце 2000-х — начале 2010-х, когда Реал и Барсу возглавляли Жозе Моуриньо и Хосеп Гвардиола, соответственно, неприязнь этих двух лагерей стала жестче. "Сливочные" стали больше ненавидеть "сине-гранатовых", и наоборот. Это также сказалось на отношениях Рамоса и Пике, которые во время очных встреч готовы были разорвать друг друга.

В октябре 2017-го футболисты и вовсе сцепились на тренировке сборной Испании так, что другим игрокам пришлось разнимать обоих футболистов. Тогда источником конфликта стала политика. Как известно, Каталония уже давно изъявляет желание отделиться от Испании, а Жерар Пике, как уроженец этого региона, всегда и всячески поддерживал эту идею. Из-за данной позиции, Пике даже пришлось завершить выступления за сборную Испании, так как болельщики "красной фурии" недружелюбно приветствовали центрбека в лагере команды.

Крейг Беллами и Йон-Арне Риисе

О карьере Крэйга Беллами рассказывать можно очень долго. Пожалуй, валлиец был одним из самых неоднозначных футболистов Премьер-лиги. Несмотря на талантливую игру и предельную самоотдачу на футбольном поле, Беллами был достаточно скандальной личностью. О его проступках можно снимать фильмы.

В своей автобиографии Беллами упомянул конфликт, который у него случился с партнером по Ливерпулю Йоном-Арне Риисе. На командном ужине Крэйг настойчиво уговаривал норвежца спеть какую-то песню, Йон-Арне в грубой форме ему отказал. Валлиец решил показать, кто в доме хозяин и наказал партнера по команде, далее цитата Беллами из автобиографии:

"Я вошел в комнату Риисе и включил свет. Рыжий лежал в постели. Из-за яркого освещения он отвернулся от меня и прикрыл глаза ладонями. Не говоря ни слова, я ударил его по спине клюшкой. Нельзя сказать, что я ударил его со всей силы. Если бы я как следует замахнулся, то мог пробить потолок. Он свернулся в клубок вместе с одеялом. Если еще раз будешь разговаривать со мной в таком тоне на глазах у других людей, я пройдусь этой клюшкой по твоей голове".

Немногим позже одиозный Беллами напомнил Риисе об этом инциденте, когда на Камп Ноу отличился в воротах Барселоны. Крэйг отпраздновал взятие ворот, имитируя игру в гольф.

Мино Райола и Манчестер Юнайтед

Райола — один из самых одиозных футбольных агентов. Он предпочитает повседневную спортивную одежду деловым костюмам. Со СМИ он общается чаще, чем многие из его клиентов. Он также известен как жесткий переговорщик и профессионал своего дела. За отношения Райолы и МЮ многие переживают больше, чем за своим собственные. Эта "парочка" постоянно питает футбольных фанатов новыми интригами. Между ними было много и хорошего, и плохого.

В 2012-м благодаря Райоле Поль Погба уехал в Турин, а сэр Алекс Фергюсон назвал его "мешком с дерьмом". Тем не менее, именно благодаря Мино "красные дьяволы" сумели собрать на Олд Траффорд приличную банду. Другой вопрос, что клуб не сумел эффективно воспользоваться этим. В 2015-м МЮ получил, пожалуй, лучшего резервного вратаря Серхио Ромеро. Через год манкунианцами стали Златан Ибрагимович, тот-таки Поль Погба, Генрих Мхитарян, а в 2017-м еще и Ромелу Лукаку.

В январе 2018-го МЮ и Арсенал совершили трансферный обмен. На Олд Траффорд приехал Алексис Санчес, а на Эмирейтс отправился Генрих Мхитарян. Угадайте, кто был главным действующим лицом в этой сделке? Правильно! Мино Райола "озолотился", получив космические комиссионные, благодаря чему вызвал неприязнь со стороны обоих клубов. Немногим позже в СМИ все чаще стала появляться информация о возможном уходе Погба из МЮ (опять?!) и Райола играет значительную роль в "желании" своего клиента сменить клубную прописку, что не может нравится боссам "красных дьяволов".

Также стоит вспомнить, что МЮ хотел купить Холанда и Де Лигта, у которых агентом является Райола. Манкунианцы из-за достаточно амбициозных условий агента не решились вступать в переговоры, так как не готовы были платить космическую комиссию Райоле.

Антонио Конте и Жозе Моуриньо

В октябре 2016-го Моуринью пережил унизительное возвращение на Стэмфорд Бридж, когда его Манчестер Юнайтед потерпел поражение от Челси со счетом 0:4. Португалец не стал любезно относиться к Конте, который громко праздновал каждое взятие ворот МЮ.

После этого оба обменивались насмешками на протяжении всего сезона: Моуриньо высмеивал тактику Конте, за что в ответ выслушивал мнение итальянца о том, что Юнайтед не может добиться успеха, несмотря на качественную работу на трансферном рынке.

В сезоне-2017/18 их отношения еще больше обострились, когда Моуриньо напомнил, что в сезоне-2012/13 Конте (который тогда тренировал уже Ювентус) дисквалифицировали на четыре месяца за то, что будучи тренером Сиены, он не сообщил о договорном матче в 2011 году.

В ответ итальянец заявил, что его коллега из МЮ — "маленький человек".

Златан Ибрагимович и Хосеп Гвардиола

На протяжении всей карьеры, когда Пеп тренировал Барселону, он всегда искал способы чем бы удивить оппонентов. Например, в своем четвертом и последнем сезоне у руля Барсы он нередко выставлял трех центральных защитников.

В 2009-м Барса подписала Златана Ибрагимовича. Швед на Камп Ноу так и не заиграл. Его не устраивал стиль игры Барсы, а также то, что ему приходилось играть не своей позиции.

"Я полностью провалил игру, потому что играл не на своей позиции", — позже написал Ибрагимович об инциденте после поражения Барселоны от Интера в полуфинале Лиги чемпионов-2009/10. "Лично я ожидал, что Гвардиола признает свою вину, но он трус без позвоночника. Он просто взял металлическую коробку, которую я ударил ногой, и ушел, чтобы никогда больше об этом не вспоминать ни слова".

Джон Терри и Уэйн Бридж

В жизни Джона Терри было много скандалов. Он издевался над американскими туристами после трагедии 11 сентября, брал взятки от журналистов и обвинялся в расизме. Больше всего он знаменит своими любовными интригами. Помимо интимного контакта с несовершеннолетней фанаткой, Терри становился разлучником. Будучи женатым, Джон часто ходил "налево".

В один момент стало известно об интрижке Джона с женой своего одноклубника Уэйна Бриджа, которая в последствии забеременела, но сделала аборт по настоянию Джона. Бридж покинул Челси и заявил о том, что не будет выступать за сборную Англии, пока там играет Терри. Тогдашний тренер "трех львов" Фабио Капелло не стал исключать Терри из сборной, однако лишил того капитанской повязки на год. Пересекаясь на футбольном поле, представляя разные команды, Бридж демонстративно игнорировал Терри, не пожимая тому руку.

Лучано Спалетти и Франческо Тотти

Во время своего первого пришествия в Рому, Спалетти заработал репутацию тактического новатора, раскрыв в Тотти игрока для "ложной девятки", когда столичный клуб занял второе место в Серии А.

Его второй срок на Стадио Олимпико был менее успешным. Спалетти решил не возвращать Тотти в состав после его возвращения из лазарета. Это было решением, которое принесло ему публичное презрение со стороны фанатов. Взаимоотношения между игроком и тренером резко ухудшились.Но ту битву выиграл Император: Тотти вышел на пенсию в конце сезона и стал директором клуба, а Спаллетти был уволен.

Златан Ибрагимович и Рафаэль Ван дер Ваарт

Златан всегда отличался своим чрезмерным высокомерием, как к оппонентам, так и к своим партнерам по команде. Один из самых известных его конфликтов припадает на лето 2004-го. На клубном уровне Златан представлял Аякс, выступая вместе с Рафаэлем Ван дер Ваартом. Однако, 18 августа игроки были по разные стороны баррикад, когда в товарищеском матче встретились сборные Швеции и Нидерландов.

Златан никогда и никого особо не жалел на футбольном поле. В том товарищеском матче его "жертвой" стал Ван дер Ваарт. Нидерландец обвинил Златана в умышленном нанесении травмы лодыжки, на что Златан ответил: "Я не травмировал тебя намеренно, и ты это знаешь. Если ты меня обвинишь снова, я сломаю тебе обе ноги – и в этот раз специально". Вернувшись в расположении Аякса, игроки не общались друг с другом, а спустя две недели после данного поединка, в последний день летнего трансферного окна, Ибрагимович перебрался в Ювентус.

Тайсон и Шахтер

Вскоре о драматических отношениях Тайсона и Шахтера снимут кино, как художественное, так и документальное. Безусловно, такие игроки как Тайсон — это украшение отечественного чемпионата. В Украине он уже десять лет, а в Шахтере семь. Естественно, любой приезжающий в Шахтер бразилец мечтает о прыжке в один из топ-клубов Старого Света и Тайсон не был исключением.

За последние несколько лет игрок превратился в одного из самых неоднозначных персон, постоянно обвиняя "горняков" в нарушении обещаний. Дончане неоднократно отклоняли предложения европейских клубов по Тайсону, желая заработать побольше. Последние год-полтора бразилец публично демонстрирует, что пребывает в "золотой клетке" из которой не может вырваться и вечно жалуется на жизнь в своих социальных сетях, намекая на неприязнь к донецкому клубу.

Тем не менее стоит отметить, что несмотря на такую "ваниль" со стороны Тайсона, сам игрок продолжает демонстрировать высокий уровень игры, и лишь за редким исключением его можно обвинить в недостаточно мотивации на футбольном поле.

Роберт Левандовски и Якуб Блащиковски

Здесь причиной раздора стала политика. Дело в том, что Блащиковски является приверженцем консервативной партии в польском парламенте, а Роберт – либеральной. О конфликте двух легенд сборной Польши стало известно, когда они выступали в составе дортмундской Боруссии. Оба игрока были вызваны в лагерь национальной сборной. Однако, прилетели на сбор разными рейсами из одного города. Когда журналисты спросили у Блащиковски причину такового занимательного случая, Куба ответил не лукавя: "Происходит то, что происходит в любой компании: вам не могут нравиться все. Да, так можете и написать: мы не любим друг друга. Но это никоим образом не сказывается на работе".

Несмотря на разногласия в быту, эта парочка всегда оставалась профессионалами на футбольном поле. Они прекрасно дополняли друг друга и были настоящей угрозой соперникам в игре.

Вадим Адаменко, Football.ua