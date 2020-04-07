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Также были получены взятки и за голоса в пользу следующего чемпионата мира в Катаре.

С ноября 2010 по апрель 2011 года тогдашний вице-президент ФИФА Джек Уорнер из Тринидада и Тобаго получил 5 млн долларов более, чем 20-ю платежами. Эти средства были перечислены в обмен на его голосование за Россию при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018, утверждается в отчете Министерства юстиции США.

Кроме того, взятку в размере 1 млн долларов предлагали Рафаэлю Сальгеро из Гватемалы. Получил ли он эти деньги, не уточняется.

Уорнер в 2015 году получил запрет на ведение любой деятельности, связанной с футболом.

Кроме того, источник утверждает, что экс-президент конфедерации футбола Бразилии Рикардо Тейшейра, а также бывший глава КОНМЕБОЛ Николас Леос (Парагвай) и еще один неназванный участник получили взятки за голосование в пользу Катара при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022.

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