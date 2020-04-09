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Вашему вниманию перечень главных изменений в футбольные правила от IFAB.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на официальном сайте опубликовал изменения некоторых футбольных правил, которые вступают в силу немедленно.

Выделяем главные изменения.

О Правиле №1 мы уже писали.

Правило №2

Случайное попадание мяча в руку атакующего игрока считается нарушением лишь в том случае, если происходит "сразу" перед голом или голевым моментом.

Правило №3

При повторном касании мяча руками вратарь может получить желтую или красную карточку. Ранее за это назначался лишь свободный удар.

Правило №4

IFAB призывает арбитров не прибегать к принципу "отложенная желтая карточка".

Правило №5

Игрок может получить желтую карточку в случае, если не соблюдал нужную дистанцию при вводе спорного мяча.

Правило №6

Если игрок защищающейся команды намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч достался сопернику, футболист атакующей стороны не будет считаться находящимся в офсайде.

Правило №7

Теперь при ударе от ворот вратарь не сможет за счет своего защитника зафиксировать мяч в руках. Когда в футбольных правилах разрешили разыгрывать мяч от ворот с игроком, которые находится в штрафной площади, многие вратари подсекали мяч на голову своему защитнику, а тот возвращал ему его в руки и вратарь "по-иному" начинал атаку. Теперь же такое запрещено.

Правило №8

Футболист не может быть удален во время серии пенальти. Также, если игрок во время серии пенальти получил вторую желтую карточку — он не будет удален.

Правило №9

Если во время пробития пенальти голкипер заранее покинул линию ворот, вначале он получит устное предупреждение от арбитра. При повторном нарушении, вратарь получит желтую карточку.

Если во время пробития пенальти правила нарушают и бьющий игрок, и вратарь, удар будет сочтен как "исполнен", потому как обманные действия бьющего игрока могли "сбить с толку" вратаря, который заранее покинул линию ворот.

Правило №10

Теперь видеопомощники могут давать лишь рекомендации арбитру о спорном моменте, но финальное решение всегда остается за главным судьей матча.

Правило №11

Если во время матча арбитру пришлось прервать игру из-за ненадлежащего состояния мяча, то ввод нового снаряда будет вводиться судьей спорным мячом.