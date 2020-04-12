Другое

Цинциннати ведет переговоры с нидерландским тренером.

Бывший тренер Фейеноорда Яп Стам может возглавить Цинцинати, сообщает ESPN.

Клуб из МЛС ведет переговоры с нидерландским тренером и может назначить его в ближайшее время. Также кандидатом на эту должность является Доминик Киннер.

Стам находится без работы с октября прошлого года, когда он покинул Фейеноорд. Ранее 47-летний специалист работал во главе молодежной команды Аякса, Рединга и Зволле.

В двух стартовых турах сезона в МЛС Цинцинати потерпел два поражения и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.