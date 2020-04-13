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Евгений Коноплянка и Александр Зинченко сойдутся в киберфутбольном батле против Матеуша Клиха и Мацея Рыбуса.

К сожалению, COVID-19 не спешит отступать. Впрочем даже в этот сложный период есть место соревнованиям и футболу.

Во вторник, 14 апреля, в 20:30 на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола состоится онлайн-противостояние сборных команд Польши и Украины.

Футболисты двух национальных команд поспорят за статус сильнейшего киберфутбольного дуэта в FIFA20.

Честь "сине-желтых" будут защищать ТОПовые полузащитники главной команды страны Евгений Коноплянка и Александр Зинченко. Соперниками украинских сборников будут Матеуш Клих и Мацей Рыбус.

Поддержи наших ребят вживую на YouTube-канале УАФ и стань свидетелм бескомпромиссного киберфутбольного батла сборных Украины и Польши.

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