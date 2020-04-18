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Вашему вниманию прямая трансляция матча пятого тура первенства Премьер-лиги Беларуси.

В пятом туре команда Артема Милевского, Евгения Хачериди и Александра Нойока примет Витебск.

В основе Витебска в старте вышел украинский полузащитник Максим Каленчук.

Отметим, что Динамо Брест ныне занимает девятую строчку в чемпионате (семь пунктов в активе), а Витебск — восьмую (аналогично семь очков, но лучше разница забитых и пропущенных).

Видео онлайн-трансляция матча:

Отметим, что Артем Милевский успел отыграть четыре матча (нынешний — пятый) и забил два гола.

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