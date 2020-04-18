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В рамках пятого тура чемпионата Беларуси гости уступили Витебску.

Динамо Брест отправился выезд к Витебску, где потерпел минимальное поражение – 0:1.

При этом, единственный гол в игре был забит после того, как Евгений Хачериди решил умышленно ударить соперника ногой, за что получил красную карточку и "привез" пенальти свои ворота. Также удалением отличился Габи Кики.

Динамо Брест считает удаление украинца и камерунца весьма неоднозначными.

"Весьма неоднозначные удаления Габи Кики и Евгения Хачериди предрешили исход данного противостояния. Хозяева одержали победу со счётом 1:0 благодаря реализованному пенальти Николаеску", — сказано на официальном сайте брестского клуба.

Отметим, что в стартовом составе Динамо также вышли Артем Милевский и Александр Нойок.