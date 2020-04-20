Президент УЕФА настаивает на том, что турниры должны быть доиграны.
Александр Чеферин, getty images
20 апреля 2020, 16:27
Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что не стоит спешить с решением завершать сезон на данном этапе.
"Слишком рано говорить о том, что мы не сможем завершить сезон. Последствия будут огромны. Мы должны уважать решения властей и ждать, пока мы сможем играть".
"Мы оцениваем ряд вариантов, всегда исходя из сроков перезапуска. Было бы сложно завершить сезон в сентябре или октябре, это было бы слишком тяжело для календаря следующего сезона", — сказал Чеферин Corriere della Sera.
Ранее словенский функционер рассказал, что будет с судьбой чемпионства Ливерпуля, если сезон решат прекратить.