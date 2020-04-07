Англия

Президент УЕФА — о судьбе чемпионства "красных".

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что Ливерпуль сумеет оформить чемпионство в АПЛ, даже если сезон будет прерван.

"Я не вижу возможности для Ливерпуля остаться без титула. Если чемпионат возобновится, они почти наверняка выиграют его. Конечно, теоретически они все еще могут упустить победу, но практически — нет".

"Если мы не сумеем возобновить сезон, было бы также необходимо каким-то образом объявить результаты и найти какой-то ключ к определению итогов чемпионатов. И, конечно же, я снова не вижу сценария, в котором Ливерпуль не станет чемпионом".

"Я понимаю, что фанаты будут разочарованы, если это произойдет на пустом стадионе или даже решение будет принято в офисах, но я верю, что они так или иначе выиграют титул", — сказал Чеферин Ekipa.

Ранее функционер оптимистично высказался касательно завершения текущего сезона.