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Специалист вернулся в клуб, в котором начинал карьеру игрока, а также карьеру тренера.

Белорусский специалист Леонид Кучук стал главным тренером Динамо Минск. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Последним местом работы 60-летнего специалиста был львовский Рух из Первой лиги Украины.

Динамо Минск — не чужой клуб для Кучука. В 1979-м Кучук выступал за минчан в качестве игрока, а после окончания профессиональной карьеры возглавил молодежную команду клуба Динамо-93 в 1998 году.

В тренерской карьере, помимо Руха, Кучук также работал в таких украинских клуба как киевский Арсенал и каменская Сталь. Также специалист тренировал российские Локомотив Москва, Ростов, Кубань, Салют Белгород и молдавский Шериф.

После пяти туров Высшей лиги Динамо Минск имеет в своем активе шесть очков и располагается на 12-й строчке.

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