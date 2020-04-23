Наставник бельгийцев — о ситуации с коронавирусом.
Роберто Мартинес, getty images
23 апреля 2020, 00:35
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что текущий сезон должен быть доигран, иначе будут серьезные последствия.
"Я думаю, что единственное решение — доиграть нынешнее первенство. Вы должны понять, что существует большой риск самой институции футбола, которая живет уже более 100 лет. Футбол может попасть в очень сложное финансовое положение. Это реальность".
"Я думаю, что УЕФА и ФИФА приняли правильный подход в определении приоритетов современного футбола", - сказал Мартинес BBC.
Ранее наставник бельгийской команды поведал, как проходит восстановление крайнего полузащитника Реала Эдена Азара.