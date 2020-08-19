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Football.ua предлагает ознакомиться с подвигами команд в ЛЧ, когда они добивались успеха в шаге от провала.

В последние годы Лига чемпионов подарила несколько невероятных камбеков в матчах плей-офф. Команды топ-уровня не сдавались в казалось безысходных ситуациях и добивались успеха. Ливерпуль, Барселона, Рома и Тоттенхэм смогли переломить исходы дуэлей и подарили своим поклонникам незабываемые победы.

Лига чемпионов давно была турниром, где сбываются самые невероятные мечты. Football.ua предлагает читателям ознакомиться с десятью лучшими камбеками в истории главного европейского клубного турнира.

10. Монако – Реал Мадрид 3:1 (общий счет – 5:5, Монако прошел по правилу выездного гола)

Реал Мадрид не ожидал трудностей в дуэли с Монако, когда был выбит из розыгрыша Лиги чемпионов-2003/04. Монегаски хоть и пропустили четыре гола в первой выездной встрече, но все же достойно боролись с более сильным соперником и смогли сократить разрыв благодаря голам Себастьена Скиллачи и Фернандо Морьентеса. У Реала же забивали Иван Эльгера, Зинедин Зидан, Луиш Фигу и Роналдо, и казалось, что им не составить проблем еще несколько раз поразить ворота соперника в выездной встрече.



Именно так и произошло, когда Рауль забил красивый мяч в середине первого тайма и довел общий счет до 5:2. "Галактикос" раньше времени поверили в свой успех, но игроки Монако не опустили руки.

Сначала Людовик Жюли сравнял счет незадолго до перерыва, а уже во второй половине арендованный у Реала Морьентес вывел хозяев вперед. Несмотря на это, Реал играл так, словно победа была у него в кармане, но Жюли наказал испанцев за излишнюю самоуверенность, доведя счет до 3:1. Вышедшие на замену Шабани Нонда и Эммануэль Адебайор могли доводить счет до разгромного, но соперника спасал каркас ворот.

9. ПСЖ – Манчестер Юнайтед 1:3 (общий счет – 3:3, МЮ прошел по правилу выездного гола)

Манчестер Юнайтед без особых шансов уступил ПСЖ в первом матче на Олд Траффорд в 1/8 финала сезона-2018/19.

Даже без Неймара парижане смогли победить на выезде со счетом 2:0, что тогда казалось еще удачей для "красных дьяволов", особенно учитывая красную карточку Поля Погба в конце поединка.

Однако у МЮ имелась пара нападающих в лице Маркуса Рашфорда и Ромелу Лукаку, которая, хоть и не всегда, могла показывать отличное взаимопонимание.



Гол Лукаку в начале ответного поединка подарил Юнайтед надежду на успех. И хоть ПСЖ вскоре отыгрался благодаря точному удару Хуана Берната, но бельгиец оформил дубль и снова вывел хозяев вперед. Во второй половине Оле Гуннар Солскьяер решил довериться юным Тахиту Чону и Мэйсону Гринвуду, которые должны были оказывать давление на возрастных защитников парижан. Поединок близился к своему завершению, но благодаря VAR Ман Юнайтед получил возможность исполнить пенальти на четвертой компенсированной минуте. Молодой Рашфорд хладнокровно реализовал решающий удар и вывел свою команду в следующую стадию.

8. Челси – Наполи 4:1 (после дополнительного времени, общий счет – 5:4)

Челси пребывал в хаосе, когда в 2012 году потерпел выездное поражение от Наполи со счетом 1:3. Перспективный молодой тренер Андре Виллаш-Боаш утратил рычаги управления командой и был отправлен в отставку. На его место руководство клуба решило пригласить любимчика болельщиков Роберто Ди Маттео, который до этого работал лишь с МК Донс и Вест Бромвичем.

Итальянец трансформировал Челси и изменил расклад сил в дуэли.

Лидеры тогдашнего Челси Дидье Дрогба, Джон Терри и Фрэнк Лампард забили на родной арене. Наполи сумел перевести игру в эстратайм благодаря голу Гекхана Инлера, но решающий мяч после перевода от Дрогба оформил Бранислав Иванович.



В четвертьфинале Челси прошел Бенфику, в полуфинале в знаменитом противостоянии одолел Барселону, а в финале справился с Баварией и завоевал долгожданный трофей.

Пусть Ди Маттео в начале следующего сезона лишился своей работы, но немногим тренерам удавалось оказывать такое влияние на команду в краткие сроки.

7. Манчестер Юнайтед – Бавария 2:1

Нынешний тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Солскьяер любит вспоминать финал Лиги чемпионов-1999, и у него для этого есть причины

Марио Баслер вывел Баварию вперед на 6-й минуте матча на переполненном Камп Ноу и, казалось, принес команде первый Кубок чемпионов с 1976 года. Мюнхенский клуб был впереди на протяжении 84 минут основного времени, но МЮ преподнес им сюрприз.



Дэвид Бекхэм подал угловой, мяч отскочил к Райану Гиггзу, тот ударил его в сторону ворот, и уже Тедди Шеррингем замкнул, сравняв счет. Практически сразу Бекхэм подал второй угловой, Шеррингем перевел мяч головой, а Солскьяер добил его в ворота. Команда сэра Алекса Фергюсона добыла легендарную победу и завоевала исторический требл, что больше не удавалось ни одной из английских команд.

6. Депортиво – Милан 4:0 (общий счет – 5:4)

В 2004 году Депортиво довелось встретиться с действующим победителем Лиги чемпионов. Испанский клуб сразу же преподнес Милану сюрприз, первым открыв счет в матче на Сан-Сиро. Но "россонери" доказали свой статус, добыв победу со счетом 4:1, и уже мысленно готовились к полуфиналу. До этого никому ранее не удавалось отыгрывать три мяча в плей-офф ЛЧ, но Депортиво, похоже, об этом не знал.



Клуб из Ла-Коруньи отыгрался уже в первом тайме домашнего матча благодаря голам Вальтера Пандиани, Хуан Карлоса Валерона и Альберта Луке. Во второй половине встречи Фран забил еще один гол и установил окончательный результат. Попытки Милана отыграться, в том числе и дальний удар Руи Кошты, успешно ликвидировал голкипер Хосе Молина. "Бело-синие" добыли историческую победу и прошли в полуфинал.

5. Рома – Барселона 3:0 (общий счет – 4:4, Рома прошла по правилу выездного гола)

Барселона разнесла Рому в первом матче четвертьфинальной дуэли сезона-2017/18. Римляне забили два гола в свои ворота, но выездной гол от Эдина Джеко оставлял им призрачные шансы. Боснийский форвард в итоге стал одним из тех, кто помог "волкам" добыть легендарную победу в ответной встрече.

Сначала он поразил ворота Марка-Андре тер Штегена в начале встречи, а во втором тайме заработал пенальти, который успешно реализовал капитан команды Даниэле Де Росси. После этого Стадио Олимпико взревел, и Барса не удержалась под его натиском. Костас Манолас, забивший один из голов в свои ворота на Камп Ноу, оказался на дальней штанге и отправил мяч в сетку, позволив "джаллоросси" выйти вперед благодаря правилу выездного гола.



Лионель Месси мог исправить ситуацию для Барселоны в конце встречи, но мяч после его удара оказался в руках голкипера Алиссона, которому понравилось совершать невероятные камбеки в противостояниях с каталонцами.

4. Аякс – Тоттенхэм 2:3 (общий счет – 3:3, Тоттенхэм прошел по правилу выездного гола)

В 2019 году Тоттенхэму удалось совершить камбек, который казалось возник из ниоткуда. Тоттенхэм проиграл в первом матче и был позади большую часть ответного, уступая с общим счетом 3:0 после первого тайма и не имея в составе Харри Кейна.

Аякс к тому моменту успел пройти Реал Мадрид и Ювентус и мысленно готовился к финалу против Ливерпуля, но выход в перерыве Фернандо Льоренте изменил расклад сил.

Спустя 10 минут после начала второго тайма Лукас Моура сократил разрыв в счете после передачи Деле Алли, а спустя несколько минут бразилец разобрался в штрафной площадке соперника и отправил в сетку второй мяч.



За 12 минут до окончания поединка Хаким Зийех попал в штангу, а в ответной атаке воспитанник Аякса Ян Вертонген попал в перекладину после удара головой. На пятой компенсированной минуте Мусса Сиссоко выбил мяч вперед, Льоренте скинул его на Алли, тот вывел на удар Моуру, который оформил хэт-трик и добыл невероятную победу для "шпор". Маурисио Почеттино по праву праздновал одну из величайших побед в истории клуба.

3. Ливерпуль – Барселона 4:0 (общий счет – 4:3)

Лионель Месси знал, что Барселона не решила исход дуэли с Ливерпулем после домашней победы со счетом 3:0. Он в смятении упал на газон, когда Усман Дембеле не воспользовался его передачей в конце матча и лишь пнул мяч в руки Алиссона.

У той Барселоны был слабый стержень, и аргентинский форвард знал об этом. Даже после прекрасного сольного выступления и невероятного гола со штрафного удара Месси терзали сомнения перед ответной игрой на Энфилде в полуфинале сезона-2018/19.

Дивок Ориги, выручавший Ливерпуль в важнейших моментах, забил в начале поединка, но мерсисайдцам по-прежнему было необходимо забивать два гола.

"Мы забиваем, и Ливерпулю нужно будет забивать ПЯТЬ – хоть один мы забьем, правда?" – задавались вопросом в перерыве на официальном твиттере Барселоны. Они ошибались.



Болельщики Ливерпуля наверняка будут слагать легенды о выходе на поле Жоржиньо Вейналдума, который двумя голами за три минуты сравнял счет в противостоянии. Барселона посыпалась, а Месси был словно прикован. И тогда Трент Александер-Арнольд гениально разыграл угловой, после чего Ориги отправил мяч в верхний угол ворот.

2. Барселона – ПСЖ 6:1 (общий счет – 6:5)

В 2017 году Барселона рисковала впервые за 10 лет не попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов после поражения в Париже со счетом 0:4. Этот результат мог показаться сигналом тому, что парижские нувориши предали мечу одного из мировых грандов и заявляли о своих амбициях на европейский трон. Ранее никто не совершал камбек после поражения 0:4, но голом в дебюте ответного матча Луис Суарес подарил Камп Ноу надежду.

Комичный автогол Лейвена Кюрзава и реализованный Лионелем Месси пенальти приблизили "сине-гранатовых" к успеху, но Эдинсон Кавани забил прекрасный выездной гол, после чего хозяевам нужно было забивать еще три.

Кавани и Ди Мария упустили отличные шансы поставить точку в противостоянии и поплатились за это. Суарес и Месси внесли свой вклад в победу, но настоящим героем этого поединка стал Неймар.



Бразилец исполнил великолепный штрафной удар на 88-й минуте, на 91-й – реализовал пенальти, а после выдал эффектный ассист на Серхи Роберто, который забил победный гол на 95-й минуте.

1. Милан – Ливерпуль 3:3 (2:3 по пенальти)

Некоторые могут оспорить первое место матча, который вошел в историю как "чудо в Стамбуле". Ведь команды отыгрывали и более крупный разрыв и побеждали до серии пенальти. Но все другие камбеки меркнут по сравнению с этим.

Город был основан около 2600 лет назад, сейчас там проживает более 15 миллионов человек, но слово "Стамбул" у любого футбольного болельщика теперь ассоциируются с Хаби Алонсо, который сравнял счет после добивания, и героической игрой Ежи Дудека в серии пенальти финала Лиги чемпионов-2005.

Милан с наличием в составе легенд середины нулевых вышел вперед на первой минуте после гола Паоло Мальдини, а затем укрепил преимущество благодаря дублю Эрнана Креспо, который казалось решил исход игры. Остальные события всем уже известны. Джеррард, Шмицер, Алонсо, а дальше – Шевченко и Дудек.



Этот результат позволил "красным" вернуться на европейскую вершину, а каждый болельщик Ливерпуля теперь никогда не смирится с поражением, пока не прозвучит финальный свисток.

По материалам портала Goal.com.

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