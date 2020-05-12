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Football.ua предлагает оценить, какие тактические нововведения могут стать более популярными в следующем десятилетии.

Очевидно, что некоторые вещи в футболе приходят и уходят. Когда Герберт Чепмэн решил изменить структуру защиты, казалось, что формация W-M (схема с тремя защитниками — 3-2-5, — прим.) будет жить вечно, но спустя 90 лет многое изменилось, а мы стали свидетелями выступлений тысяч команд, которые казались непобедимыми.

Хорошие команды никогда не бывают вечными. В футболе уже были перепробованы все возможные методы, но все равно команды вынуждены искать новые пути развития. Что же нового придумают или хотя бы вернут из прошлого в следующем десятилетии?

Как и контрпрессинг, инвертированные фулбеки и компактная схема 4-4-2 стали популярными в 2010-х, но 20-е могут также привнести захватывающие тактические нововведения. Что же нас ожидает?

Создание опасных моментов на "вторых мячах"

"Ни один плеймейкер в мире не заменит хороший контрпрессинг", – сказал однажды Юрген Клопп. Немец как никто другой разбирается в этом вопросе. Он покорил английский футбол, внедрив на Энфилде свой знаменитый гегенпрессинг, и обходился при этом без привычной "десятки". У Клоппа на самом деле даже не было креативного полузащитника, вроде Кевина де Брюйне или Поля Погба. За последние годы большинство опасных моментов "красных" создавались усилиями фулбеков, но в этом сезоне Ливерпуль продвинулся еще дальше. Команда Клоппа забила гораздо больше с помощью Фирмино в качестве игрока, который доставляет мяч вперед.

В привычных тактических построениях команды добивались особого успеха с длинными переводами вперед, имея на острие габаритного нападающего. Но в Ливерпуле такого игрока на самом деле не имеется. Тактика Клоппа с использованием прессинга для победы на "вторых мячах" и создания шансов в последней трети поля – это то, что смогли скопировать лишь несколько команд АПЛ. Остальному миру пришлось подстраиваться под Клоппа и Пепа Гвардиолу с их высоким прессингом, но теперь начало защиты на половине поля соперника кажется уже необходимостью, а не роскошью. Возможно, новая версия тактики с забросами может стать более популярной, когда все уже привыкнут к такому прессингу.

"Центрбеки-мародеры"

Линия с четырьмя защитниками еще никогда не была настолько компактной. Наличие либеро предусматривало возможность для центрального защитника продвигаться в полузащиту и руководить атаками команды. Рональд Куман построил на этом свою карьеру.

Конечно, сейчас это неслыханная затея, учитывая то, как прессингуют атакующие игроки, но также из-за того, что футболисты с хорошим дриблингом играют на других участках поля. Возможно, появление игрока, похожего на Кумана, поможет вернуть в моду позицию либеро или ложной "пятерки".

Френки де Йонг моментами показывал себя в качестве идущего в дриблинг центрбека в Аяксе. Де Йонг часто выдвигался вперед из линии защиты и руководил игрой команды, хотя в Барселоне его не используют в этой роли, как и в сборной Нидерландов, которой как раз руководит Куман. Это идея, которой, очевидно, обучают в академии Аякса.

Игрок Аякса U-17 Оливье Аертссен уже привлек всеобщее внимание в Сети благодаря своей способности "играть в де Йонга". Защитники такого типа могут прорываться вперед, избегая прессинг и необходимость выбивать мяч с линии защиты.

Разыгрывание мяча в защите сейчас обычная практика для Англии, это просто естественный прогресс "играющих" защитников. Но, конечно, это все идет от Аякса.

Продвинутые фулбеки

Как известно, "никто в детстве не хотел стать Гари Невиллом". Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон несколько изменили эту ситуацию, но они могут стать лишь началом того, что может предложить это десятилетие.

В Арсенале под руководством Микеля Артеты Букайо Сака проявил себя на левом фланге обороны, занимая на бумаге позицию защитника, но действуя практически как оттянутый форвард, когда Пьер-Эмерик Обамеянг переходит с позиции вингера в центр нападения. Структура, в которой сейчас действует Сака, даже более строгая, чем та, что была при Унаи Эмери.

Грань между фулбеками и вингбеками стираются. Маурицио Сарри требовал многого от своих фулбеков, а с развитием игры все больше тренеров начнут прибегать к этой идее.

Вингеры, которые становятся фулбеками сейчас, не являются новинкой, хотя примеры Александера-Арнольда, Сака или Альфонсо Дэвиса из Баварии предполагают нечто более глубокое. Конечно, Эшли Коул переквалифицировался, когда он был моложе, но фулбеки нового поколения не жертвуют своей игрой в атаке, как и не являются естественными игроками обороны.

Тренеры все чаще понимают, что перевод технически одаренных футболистов на правый или левый фланг обороны может принести большую пользу, если они с охотой будут идти вперед. Вместо того, чтобы просить Сака защищаться, Артета просит других игроков занимать его позицию, когда Арсенал владеет мячом. Клопп также выстроил систему, в которой Фабиньо отходит назад, а правый центральный защитник отходит ближе к флангу, чтобы подстраховать Александера-Арнольда.

Эта идея может стать даже более популярной в следующие десять лет. Примеры мадридского Реала или Барселоны доказали важность фулбеков в современной игре, но просто представьте, если бы фулбеки переформатировались дальше.

Гибридные полузащитники-фулбеки

Необходимость вынуждает искать новые способы. Какой тип футболиста становится востребованным с появлением новых фулбеков?

В Арсенале Гранит Джака прикрывает зону Букайо Сака, переходя из полузащиты. В Манчестер Сити обычным явлением стали инвертированные фулбеки, хотя полузащитники "горожан" в прошлом показывали, что они способны опускаться на позиции фулбеков, чтобы справляться с давлением соперников и легко продвигать мяч через полузащиту.

Обычно именно центрбеки страхуют атакующих фулбеков и вингбеков. Но в следующем десятилетии клубы могут все чаще использовать для этой задачи полузащитников, которые могли бы смещаться в центр и помогать команде в атакующих действиях.

Роли инвертированных фулбеков и опорных полузащитников в современном футболе схожи. Выполнять новые задачи могли бы полузащитники, которые сильны в позиционной игре и обладают хорошей передачей. В будущем мы можем увидеть различные тактические схемы, в которых полузащитники и фулбеки будут меняться позициями при владении мячом. Это может стать хорошим инструментом для сохранения структуры в полузащите, чтобы позволять технически одаренным фулбекам идти вперед на позицию вингера.

Схемы с двумя "десятками"

"Десятки" практически исчезли из современного футбола после того, как большую роль стал играть физический аспект. На место медлительных плеймейкеров, таких как Озил или Рикельме, пришли более силовые и лучше действующие в обороне "восьмерки".

Иногда тренеры прибегают к использованию таких "бокс-ту-бокс" полузащитников в более атакующей роли, но чаще всего опасность исходит с флангов, как от фулбеков, которые делают переводы в центр, так и от смещающихся в центр инвертированных вингеров.

В Рейнджерс Стивен Джеррард нашел решение недостаточной креативности своей команды в использовании двух "десяток", расположенных ближе к центру, в очень узком варианте схемы 4-3-3. Это похоже на стиль, который Маурисио Почеттино предпочитал в Тоттенхэме, когда он располагал Кристиана Эриксена справа, а Сон Хын Мина слева при использовании активных фулбеков.

Когда фулбеки все чаще идут вперед, полузащитники становятся все более жесткими, а с глубоким блоком становится все сложнее справиться, поэтому не стоит отбрасывать использование двух плеймейкеров, расположенных в центре. Сити уже прибегал к такому варианту с де Брюйне и Силвой, хотя они и выходили на месте "восьмерок". Такое решение позволило бы лучше вскрывать защиту соперника, которая хорошо справляется с перехватыванием кроссов.

По материалам FourFourTwo

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