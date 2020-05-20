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Football.ua рассказывает о судьбе и дальнейшей деятельности футбольных судей, которые завершили свои карьеры.

В современном футболе большое внимание прессы и футбольной общественности уделяется футболистам, тренерам и руководству клубов, однако об арбитрах принято вспоминать только тогда, когда они своими неоднозначными решениями непосредственно влияют на результат того или иного поединка. Действительно, о самых курьезных судейских ошибках можно написать целую статью, но и в этом непростом деле были настоящие мастера и звезды, популярность которых можно спокойно было сравнивать с медийностью игроков.

Многие известные арбитры уже повесили свои свистки на гвоздь, но дальнейшая их судьба даже для заядлых болельщиков находится под знаком вопроса. Редакция Football.ua напомнит вам о, возможно, забытых популярных рефери и расскажет об их дальнейшей деятельности после завершения карьеры в мировом футболе.

Грэм Полл

Некоторые эксперты считают Грэма Полла лучшим английским арбитром всех времен, с чем будет трудно поспорить, учитывая 26 лет, которые он посвятил этой работе. На протяжении своей карьеры Полл успел отработать на 1544 матчах: он судил на множестве чемпионатов Европы, Мундиалях, в английской Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов.

Как показывает практика, даже лучшие в своем деле с возрастом начинают совершать немыслимые ошибки. Это произошло и с Поллом во время чемпионата мира 2006 года, который проходил в Германии. Во время поединка между сборными Хорватии и Австралии Полл показал Йосипу Шумичу сразу три желтые карточки, забыв заранее удалить хорвата с поля. Дальнейшие матчи того Мундиаля именитый рефери больше не судил, а в мае 2007 года он завершил свою карьеру.

Сейчас Грэм Полл активно появляется на различных футбольных шоу и подкастах на телевидении, сотрудничая с Daily Mail и BBC Sport. В качестве эксперта его можно регулярно увидеть на телеканале Setanta Sports. Вместе со своей семьей занимается благотворительностью и участвует в марафонах.

Ховард Уэбб

Не будем далеко отходить от Великобритании и вспомним еще об одном известном английском рефери Ховарде Уэббе, который в 2010 отсудил и финал Лиги чемпионов, и финал чемпионата мира, за что его признали арбитром года.

Уэбба всегда считали строгим судей. Он не стеснялся "награждать" футболистов желтыми и красными карточками. Ему до сих пор принадлежит рекорд по "горчичникам" в финалах Мундиаля: в 2010 году англичанин показал 14 желтых карточек и одну красную. Интересно, что прошлый рекорд 1986 года составлял всего шесть предупреждений. Его строгость объяснима, ведь за пределами футбольного поля Уэбб был сержантом полиции в управлении Саут-Йоркшира.

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После завершения карьеры в 2014 году, английский рефери стал директором судей Федерации футбола Саудовской Аравии, а также начал работать аналитиком на BT Sport. С марта 2017 года занял пост менеджера по внедрению видеопомощника в американской MLS.

Любош Михел

Любош Михел — единственный среди арбитров данного списка, который успел поработать даже в украинской Премьер-лиге. На счету словака всего два матча в чемпионате Украины, однако на этом история иностранного рефери с нашей страной не завершилась.

Повесив свисток на гвоздь в возрасте 40 лет из-за проблем со здоровьем, Михел заключил контракт с донецким Шахтером, став директором отдела международных соревнований клуба. Проработал он в Украине до 2015 года, после чего стал членом совета директоров в ПАОКЕ. Ныне словак занимает пост президента греческого клуба, а также владеет заводом шин на своей родине.

В карьере Михела было четыре крупных турнира. Он отработал на чемпионатах мира 2002 и 2006 годов, а также на Евро-2004 и 2008. Кроме того, именитый арбитр обслуживал финал Лиги чемпионов сезона-2007/08.

Массимо Бузакка

Массимо Бузакка не по наслышке известен украинским болельщикам. Вспоминая в очередной раз ЧМ-2006, в первом матче группового этапа наша сборная встретилась с национальной командой Испании. Подопечные Олега Блохина проигрывали по итогам первого тайма со счетом 2:0, однако ошибочное решение Бузакки в начале второго тайма окончательно убило всю интригу. Швейцарец назначил пенальти и удалил с поля Владислава Ващука, а сборная Украины тогда проиграла (4:0), но это не помешало ей выйти из группы и дойти до четвертьфинала Мундиаля.

Несмотря на систематические ошибки и скандальный образ, Бузакка называл себя "арбитром от Бога". В свое время его включали в списки лучших, что трудно назвать неоправданным решением. Однако больше швейцарец запомнился своими неординарными поступками. Например, во время матча чемпионата Катара, Бузакка решил справить нужду в штрафной площади одной из команд. Свой поступок арбитр объяснил недомоганием.

Сейчас Массимо Бузакка работает директором по менеджменту, а в свободное время увлекается лыжным спортом. В 2011 году он занимал должность руководителя отдела развития судейства в ФИФА.

Франк Де Блекере

Лучший арбитр Бельгии в период с 1999 по 2003 год, Франк Де Блекере начал свою карьеру в 18 лет и не ограничился работой только в Лиге Жюпилер. Он обслуживал поединки на многих чемпионатах Европы и Мундиалях, а также в Лиге чемпионов.

После того, как Де Блекере решил повесить свисток на гвоздь, он стал менеджером по продажам в компании по производству дверей и лестниц. В свободное время увлекается гольфом, бегом, теннисом и сквошем, а также владеет многими языками, включая нидерландский, английский, французский и немецкий.

Ким Милтон Нильсен

Датский арбитр по прозвищу "Гусь", которое он получил из-за своего роста 196 см, начал свою судейскую деятельность еще в 15 лет. С того времени Нильсен вырос по карьерной лестнице и обслуживал поединки на Евро в 1996, 2000 и 2004 годах, а так же на Чемпионатах мира 1998 и 2002. В активе известного судьи также есть финал Кубка УЕФА-1994 и финал Лиги Чемпионов в сезоне-2003/04.

Стоит отметить, что наибольшую известность Нильсен получил после скандального эпизода со спорным удалением Дэвида Бэкхема на Мундиале-1998. Тогда аргентинец Диего Симеоне грубо сыграл на англичанине и спровоцировал его на весьма спорную отмашку ногой. Фол Симеоне, в свою очередь, остался незамеченным и безнаказанным, а Аргентина прошла Англию по итогам серии пенальти.

Завершив карьеру арбитра в 2006 году ввиду возрастного ограничения, Ким Милтон Нильсен начал работать менеджером по продажам.

Маркус Мерк

"Безжалостный доктор" Маркус Мерк является рекордсменом по количеству отработанных матчей в Бундеслиге. Благодаря своей уверенной работе он трижды становился лучшим арбитром планеты и шесть раз признавался лучшим в родной Германии. Как и многие в этом списке, Мерк обслуживал матчи чемпионата мира-2002 и 2006, а также Евро 2000 и 2004 годов.

В карьере любого арбитра, даже столь именитого, ошибки имеют место быть. В этом вопросе Мерк не стал исключением. В 2008 он работал на матче Вердер — Боруссия Д, во время которого засчитал явный гол Маркуса Русенберга с офсайда. Спустя несколько минут невозмутимый немец признал свою ошибку, однако по регламенту не мог отметить решение. Благодаря этому эпизоду Маркус Мерк стал одним из первых, кто начал выступать за введения системы видеоповторов в футбол.

После завершения карьеры, стоматолог по профессии, посвятил себя благотворительности, основав три школы, десять детских домов и дом для престарелых. Также Мерк был послом международного комитета Красного Креста и помогал детям, пострадавшим от войны.

Пьерлуиджи Коллина

Любой подобный список не может обойтись без самого узнаваемого и харизматичного рефери нашего времени Пьерлуиджи Коллины. Итальянец всегда выделялся своим внешним видом. В 24 года он облысел из-за перенесенной аполеции, из-за которой выпадают волосы по всему телу, включая ресницы и брови. Несмотря на это, Коллина стал лучшим арбитром своего времени и остался в футболе даже после завершения карьеры.

Долгое время "Фантомас" проработал в Украине, занимая пост куратора судейского корпуса Федерации футбола Украины (ныне — Украинская ассоциация футбола). На этой должности Коллина ввел отказ от иностранных судей и разработал новую систему тренировок для украинских арбитров, однако так и не смог в конечном итоге оправдать все возложенные на себя ожидания.

Невзирая на это, легендарный итальянец сейчас возглавляет судейский комитет ФИФА и работает над усовершенствованием системы VAR. Ранее он также занимал пост старшего офицера УЕФА, который он покинул в 2018 году. Как и Мерк, Коллина уделяет время благотворительности и был послом международного комитета Красного Креста.

Никита Евтушенко, Football.ua