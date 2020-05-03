Другое

Тренер сборной Нидерландов угодил в больницу.

Машина скорой помощи доставила Рональда Кумана в больницу из-за проблем с сердцем, сообщает Telegraaf.

Тренеру сборной Нидерландов сразу установили стент — трубку, которую держит кровеносный сосуд открытым.

[Читайте также] Рональд Куман: Мне нравится смелый футбол, но в конечном итоге главное — результат

Благодаря скорости, с которой Кумана доставили в больницу, врачи быстро смогли обеспечить стабильное состояние пациента. Источник предполагает, что тренер сборной Нидерландов может покинуть больницу уже в понедельник, 4 мая.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.