Испания

Главный тренер сборной Нидерландов рассказал о своих взглядах на футбол, а также обсудил потенциальное возвращение в Барселону.

В эксклюзивном интервью для Marca главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман обсудил проблемы современного голландского футбола, сборную Испании и возможность стать тренером Барселоны.

- Как сейчас обстоят дела у сборной Нидерландов?

- Мы не вышли на последний чемпионат мира, у нас был большой спад. Хоть это и может случиться с каждой страной, не думаю, что такое произошло бы с Испанией или Италией, потому что у них намного более конкурентные внутренние чемпионаты, чем в Нидерландах.

Сильно сказалось то, что карьеру в сборной завершили такие игроки, как Уэсли Снейдер, Арьен Роббен, Рафаэль ван дер Ваарт, Робин ван Перси. У нас есть талантливые игроки, например, Френки де Йонг или Маттейс де Лигт, но многим молодым футболистом нужно время.

- Голландский стиль игры не обсуждается, независимо от тех плохих результатов?

- Нашим командам всегда тяжело против иностранных, потому что те очень сильны физически. У нас атакующий стиль игры, мы любим доминировать… но нужна и "физика", чтобы побеждать, а нам ее не хватает.

Лучший пример – противостояние Аякса и Хетафе. Хетафе много критиковали в Нидерландах за задержку времени, за то, что они катались по газону… Но испанцы просто сыграли в свой футбол. Всем хочется видеть чистый матч, который длится 90 минут, но в ответной игре было сыграно 42. Однако выступление Хетафе было экстраординарным.

У нас есть много 18-летних игроков необходимого уровня. Но им не хватает физических и ментальных качеств. Важно знать, как извлечь лучшее из них, хотя ты не всегда хочешь играть в привлекательный футбол. Иногда тебе нужно больше защищаться, а для нас это действительно тяжело. Не все завязано на держании мяча, есть больше способов выиграть футбольный матч.

- Разносторонность в таком случае становится все более важной…

- В Барселоне, к примеру, всегда нужно играть красиво. Но футбол двигается вперед. Есть вероятность получить то, что случилось в Риме.

Считается, что самый привлекательный футбол – при схеме с тремя форвардами. Однако некоторые команды играют красиво с 4-4-2 или с пятью защитниками, как Аталанта, это тоже нечто прекрасное. Мне нравится смелая философия, но результат в конечном итоге – самое главное.

- Вы недавно обыграли Англию, Германию и чемпионов мира. Что вам больше всего понравилось в вашей команде?

- Переломными были два матча с Францией в Лиге наций. Мы проиграли 1:2 на выезде, потому что начали игру со страхом. Но затем у нас появилось ощущение, что мы можем бороться с ними, что мы не хуже. Нам нужно было защищаться лучше, однако после игры у нас было хорошее ощущение. Два месяца спустя мы победили французов 2:0 и, возможно, это был пока что лучший наш матч. Осознание того, что мы можем обыграть большого противника почти так же важно, как и наличие качественных игроков.

- Нидерланды снова становятся сильнее.

- Да, это так. У нас есть футболисты, которые сражались за Лигу чемпионов – например, те, которые обыграли Реал 4:1 на Сантьяго Бернабеу в прошлом сезоне. Это было крайне важно для них. Еще у нас хорошая школа, потому что давление в чемпионате Нидерландов невысокое, молодые футболисты могут играть и совершенствоваться. Некоторые уже не играют в Эредивизи, но служат примером для нас. Де Лигт в Ювентусе, де Йонг в Барселоне, много футболистов в английской Премьер-лиге… Та интенсивность необходима нам для роста.

- Что вы думаете о сборной Испании?

- Это очень сильная команда. Они могут выставить три разных состава – и все будут одинаково сильны. Мы же такое себе позволить не можем. У испанцев есть молодые игроки, но также футболисты, которые выиграли все. В Нидерландах же едва найдутся футболисты, которые сражались в больших турнирах. В последних двух матчах "фурия роха" активно использовала ротацию. У нас же состав более однороден – хоть мы и не особо много тренируемся вместе, это нам помогает.

- Что вам нравится в Испании?

- То, что они всегда хотят доминировать, перепасовываться, много меняют позицию, очень хороши технически. Благодаря своему опыту и качеству, Испания – один из фаворитов ближайшего Евро. Важно следить за этой командой.

Мне нравится наблюдать за сильными командами, ведь их пример можно использовать, чтобы стать лучше, чтобы увидеть, чего нам не хватает. Также важно видеть, что мы не хуже них – куда важнее, чем обыгрывать слабых соперников.

- Как вы думаете, что произошло бы, если бы состоялся матч между Нидерландами и Испанией, запланированный на 29 марта?

- Уверен, мы бы увидели очень красивый и открытый футбол, потому что обе команды любят играть с мячом и забивать. Мы бы не вышли на поле защищаться.

- Вам звонили из Барселоны несколько месяцев назад после увольнения Эрнесто Вальверде?

- Звонили, но я отказался, потому что у меня обязательства перед национальной сборной. Через два года у меня будет возможность уйти. Фактически, у меня два двухлетних контракта, так что после чемпионата Европы придет время задуматься над будущим. Два года на каждый важный турнир. Я не мог покинуть Нидерланды за три месяца до Евро.

- Было бы рискованно возглавлять Барселону в то время?

- Нет, не думаю, что тайминг был плохим. Дело в моих отношениях с Нидерландами. Барселона всегда может выигрывать важные трофеи, у них отличные футболисты и возможность подписывать лучших. Если бы у меня не было контракта – тогда я согласился бы без раздумий, всем нравится Барселона.

Не важно, в каком они положении. Тут прошли лучшие годы моей игровой карьеры. Я очень люблю этот город. Так что надеюсь, что однажды я возглавлю Барселону.

- Что вы видите в нынешней Барселоне? Ее критикуют за отсутствие глубины, а также из-за малого количества голевых моментов, хоть она и владеет мячом достаточно времени.

- Владение не так важно, если ты создашь только два-три момента. Играть против Наполи на выезде было сложно, потому что у неаполитанцев было много игроков за мячом, так что было тяжело вскрыть их оборону и создать момент. Команде нужны, в первую очередь, быстрые игроки.

Посмотрите, какие проблемы создал Барселоне Винисиус. Сейчас Барселоне не хватает глубины состава, им нужен кто-то с хорошим касанием. В защите у них игроки с подобными характеристиками. По-моему, Ансу Фати хорошо справляется благодаря своей скорости. Клубу нужен такой футболист, как он, потому что другие играют, чтобы получить мяч.

- А что вы думаете про Френки де Йонга в Барселоне?

- Важно то, что он играет, пусть и не на своей оптимальной позиции. В национальной сборной мы используем его глубже. Но у нас два ориентированных на оборону полузащитника, а в Барселоне только один и два центральных хавбека, а иногда четыре центральных полузащитника.

Позиция Френки отличается от той, на которой он играет в сборной и на которой выступал в Аяксе. Сейчас он учится действовать выше и не так уж плох, но это не лучшая его позиция. Я считаю, лучше его использовать глубже.

- Как думаете, кто будет самой опасной командой на Евро-2021?

- У Бельгии есть опыт чемпионата мира в России и много высококлассных игроков: Ромелу Лукаку, Эден Азар, Кевин Де Брюйне… Защита тоже хорошая. Это может быть последний шанс Бельгии выиграть что-то, учитывая возраст некоторых их футболистов. Это может быть их последний великий турнир.

Marca