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Никита Евтушенко рассказывает, как сложилась судьба футбольных клубов, которых поглотили богатые инвесторы.

Футбол уже давно является не просто самым популярным видом спорта, но и бизнесом, в котором крутятся большие деньги. Ежегодно в эту сферу приходят всё новые и новые богатые инвесторы, готовые вкладывать свои средства в создание свежих и амбициозных проектов.

Трудно отрицать, что в современном футболе можно добиться небывалых высот только при наличии серьезных вложений в инфраструктуру, грамотный менеджмент и трансферную политику. Конечно, нередко эти инвестиции оправдываются, и футбольный мир получает нового претендента на престижные награды и трофеи, однако история также показывает, что далеко не всегда "большой кошелек" становится гарантией успеха команды как на внутренней, так и на европейской арене.

История Ньюкасла — одна из последних, когда клуб мог присоединиться к элите мирового футбола. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, чье состояние оценивается в 320 миллиардов фунтов, планировал приобрести акции "сорок", но АПЛ заблокировала данную сделку на основании теста потенциальных владельцев и директоров.

Football.ua вспомнил о клубах, которые в свое время были поглощены богатыми инвесторами. Судьба каждого из них сложилась весьма по-разному: кого-то вполне заслуженно принято называть "грандом", а кто-то не смог добиться успеха даже при наличии богатого владельца. Во второй части мы поговорим об Интере, Анжи, Фулхэме, донецком Шахтере, Вест Бромвиче, Манчестер Сити, Парме и Портсмуте. Также рекомендуем вам ознакомиться с первой частью данного материала.

Интер

Владелец: Эрик Тохир, Индонезия (до 2019 года)

Дата приобретения клуба: 2013 год

Индонезийский бизнесмен Эрик Тохир, отец которого является совладельцем финансово-промышленного конгломерата Astra International, в 2013 году продолжил инвестировать свои средства в спорт и выкупил 70% акций Интера, сменив на посту президента клуба Массимо Моратти. Некогда грозная сила как итальянского, так и европейского футбола и до прихода нового владельца пребывала в кризисном состоянии. В сезоне-2012/2013 "нерадзурри" заняли девятое место в итальянской Серии А, что стало антирекордом клуба за последние семь десятилетий. Учитывая это, болельщики с надеждой и энтузиазмом восприняли новость об уходе Моратти.

В первые годы руководства Тохира Интер не тратил баснословные суммы на трансферы, однако продолжил регулярно делать кадровые перестройки в тренерском штабе команды. Ни Вальтер Мадзарри, ни Франк де Бур, ни Стефано Пиоли, ни Лучано Спаллетти и даже возвращение на пост главного тренера Роберто Манчини не вернули миланский клуб в борьбу за медали чемпионата, но Тохир продолжал делать громкие заявления о "скорейшем возвращении Интера в Лигу чемпионов".

Справедливости ради, перед сезоном-2015/2016 "нерадзурри" провели впечатляющую трансферную кампанию и потратили больше 90 миллионов евро на переходы Кондогбия, Перишича, Йовича, Шакири, Миранды, Банеги и других, но лидерство в чемпионате перед зимним перерывом в итоге сменилось на мгновенный спад, четвертое место и спорное увольнение Манчини. Одной из главных и нашумевших причин ненависти болельщиков к Тохиру стало его заявление про "любовь к Интеру из-за трех голландцев". Да, бизнесмен допустил нелепую ошибку и говорил про Рууда Гуллита, Франка Райкарда и Марко ван Бастена, которые выступали в свое время не за Интер, а за принципиального соперника — Милан.

Систематические неудачи, финансовые проблемы, ненависть фанатов и ложные обещания стали причиной ухода Эрика Тохира с поста президента "нерадзурри" в октябре 2018 года, а уже в начале 2019 индонезиец окончательно продал все акции Интера компании Suning Commerce Group. Стоит отметить, что пока китайским инвесторам удается реанимировать клуб, но что будет дальше — покажет лишь время.

Анжи

Владелец: Сулейман Керимов, Россия (до 2016 года)

Дата приобретения клуба: 2011 год

Одно из любимых занятий российских миллиардеров — инвестиции в футбол. Здесь вам и Роман Абрамович с Челси, и Алишер Усманов с Арсеналом, и Дмитрий Рыболовлев с Монако, однако далеко не всегда эти самые инвестиции касаются европейского футбола. В январе 2011 года владельцем ничем не примечательного Анжи стал основатель финансово-промышленной группы "Нафта Москва" Сулейман Керимов, чье состояние оценивается в 10 миллиардов долларов. Все бы ничего, но появление больших денег ознаменовалось переездом в Махачкалу большого количества футбольных звезд.

Легендарный защитник Роберто Карлос, карьера которого в тот момент подходила к своему завершению, а также перспективный опорный хавбек Жусилей стали первыми громкими трансферами Керимова, но дальнейшее подписание Самуэля Это'О и назначение титулованного голландца Гуса Хиддинка и вовсе стало чем-то нереальным, особенно для российского футбола.

Звездный состав и именитый тренер позволили Анжи подняться из статуса аутсайдера в ранг претендента на чемпионство. Команда становилась обладателем бронзовых медалей лиги, финалистом Кубка России и выходила в 1/8 финала Лиги Европы, однако мгновенное изменение вектора развития ознаменовалось для Анжи тотальным крахом. Нет больших денег — нет Это'О, Виллиана и других звезд. Нет больше еврокубков и участия в РФПЛ. А что есть? Остались только финансовые проблемы, третий по силе дивизионе страны и воспоминания махачкалинских болельщиков о том непродолжительном и "золотом периоде".

Фулхэм

Владелец: Шахид Хан, США

Дата приобретения клуба: 2013 год

Шахид Хан — американский бизнесмен пакистанского происхождения, являющийся активным инвестором в спортивную сферу. Миллиардер владеет командой Джэксонвилл Джагуарс из NFL, а совсем недавно основал собственный рестлинг-промоушен All Elite Wrestling, который составил большую конкуренцию всеми известному WWE. Мир европейского футбола не остался без внимания Хана, поэтому в 2013 году он выкупил лондонский Фулхэм у Мохаммеда аль-Файеда и стал его полноправным владельцем.

Болельщики "ткачей" положительно отреагировали на приход нового акционера. Ожидалось, что Фулхэм, выходивший в финал Лиги Европы-2010, сможет составить конкуренцию грандам английской Премьер-лиги и вернется в еврокубки, но Хан, похоже, оказался весьма далеким от футбола человеком. В первом же сезоне при пакистанском миллиардере "ткачи" отправились в Чемпионшип, заняв 19 место в АПЛ и сменив по ходу кампании несколько тренеров.

Дальнейшие финансовые вложения в рекордный трансфер Росс Маккормака и аренда тогда еще талантливого Льюиса Холтби не принесли Фулхэму мгновенного результата. "Ткачи" стали середняком Чемпионшипа и смогли вернуться в АПЛ только в сезоне-2018/19, подтвердив свои намерения остаться в элите очередными многомиллионными подписаниями. Самыми громкими из них стали Жан Сери (30 млн евро), Андре Замбо-Ангисса (25 млн евро), Александар Митрович (25 млн евро) и Алфи Моусон (17 млн евро), однако посредственная игра в защите и смена трех главных тренеров вновь вернули Фулхэм в Чемпионшип. Сейчас "ткачи" вновь повысились в классе и мечтают о более успешном забеге в АПЛ, но, судя по первым матчам, проблемы в обороне у них никуда не исчезли.

Шахтер Донецк

Владелец: Ринат Ахметов, Украина

Дата приобретения клуба: 1996 год

В советские времени донецкий Шахтер финансировался промышленными предприятиями, и время от времени клубу удавалось пополнить свою трофейную комнату каким-нибудь кубком. Тогда самой грозной силой на территории современной Украины справедливо считалось киевское Динамо, которое неоднократно выходило победителем из борьбы с московскими конкурентами. "Горняки", в свою очередь, крайне редко были на первых ролях. После развала СССР, президентом Шахтера уже в независимой Украине стал Ахать Брагин, но, несмотря на финансовую обеспеченность, тогда о серьезных вложениях в украинский футбол и речи не шло.

15 октября 1995 года во время футбольного матча в Донецке между Шахтером и Таврией произошел взрыв в VIP-ложе, в результате которого погиб Брагин. Только спустя год стало известно, что новым президентом "горняков" станет Ринат Ахметов, с которым Шахтер смог не только навязать борьбу Динамо в чемпионате Украины, но и стать регулярным участником Лиги чемпионов. В 2002 году донецкий клуб прервал гегемонию киевлян в УПЛ, однако это стало лишь малой частой успехов Шахтера.

Большое влияние на достижения "оранжево-черных" оказало назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера в 2004 году. Шахтер, в истории которого на тот момент выступал только один бразилец Брандао, начал делать ставку именно на футболистов из Бразилии. Многие легионеры, включая Фернандиньо, Виллиана, Дугласа Косту и Алекса Тейшейру, впоследствии были проданы в другие зарубежные клубы за большие деньги, а Шахтер при финансировании Рината Ахметова 13 раз стал чемпионом страны, 12 раз — обладателем Кубка Украины, обзавелся современной Донбасс Ареной и стал триумфатором Кубка УЕФА-2009 (ныне — Лига Европы).

Вест Бромвич

Владелец: Гуочуань Лай, Китай

Предположительное состояние: 3,2 млрд долларов

Дата приобретения клуба: 2016

Китайский миллиардер Гуочуань Лай, основавший инвестиционную компанию Yunyi Guokai, в 2016 купил 88% акций Вест Бромвича у Джереми Писа, а ориентировочная сумма сделки составила порядка 150-200 миллионов фунтов. Несмотря на успешное десятое место в АПЛ в первом сезоне при новом владельце и поддержку болельщиков ввиду ожидаемых изменений, "дрозды" вылетели в Чемпионшип уже в кампании-2017/18.

Неудачные подписания Оливера Бюрке за 15 миллионов евро и Джея Родригеса за 14 миллионов евро, а также безуспешное назначение на пост главного тренера команды Алана Пардью стали основными причинами глобальной кадровой перестройки в руководстве. Своих должностей тогда лишились генеральный директор Мартин Гудман, технический директор Ник Хэммонд и председатель Джон Уильямс.

Последние два сезона Вест Бромвич выступал в Чемпионшипе, где являлся одним из главных претендентов на повышение в классе. Уже в кампании-2017/18 "дрозды" могли вернуться в Премьер-лигу, когда заняли четвертое место, но поражение в плей-офф от Астон Виллы оставило ВБ во втором по силе дивизионе Англии. После этого команду возглавил небезызвестный Славен Билич, с которым Вест Бромвич в минувшей кампании сумел заработать прямую путевку в АПЛ.

Манчестер Сити

Владелец: шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян, ОАЭ

Дата приобретения клуба: 2008

Манчестер Сити — один из главных примеров в современном футболе, когда грамотные решения богатых владельцев могут из середняка английского первенства сделать неоднократного чемпиона и фаворита едва ли не каждого розыгрыша Лиги чемпионов. Летом 2008 года инвестиционная группа Abu Dhabi United Group, во главе с шейхом Мансуром, выкупила 90% акций "горожан", а уже через год и остальные 10% перешли во владения арабских инвесторов. О своих целях шейх Мансур заявил сразу: приобретение звезд мирового футбола на каждую позицию и конкуренция с уже существующими грандами. Новый владелец не обманул, хотя и в трансферной политике допускались ошибки.

"Деньги — не проблема", — сказал Мансур и наглядно показал это в сезоне-2008/09. Стан "горожан" пополнили Пабло Сабалета, Венсан Компани, Шон Райт-Филлипс, Найджел де Йонг и многие другие. Справедливости ради, самые затратные переходы Робиньо из мадридского Реала и Жо из московского ЦСКА, на которые в общей сложности ушло 67 миллионов евро, оказались крайне неудачными. Несмотря на это, громкие трансферы продолжались, а Серхио Агуэро, Яя Туре, Карлос Тевес, Давид Силва — лишь малая часть из них.

Инвестиции в высококлассных футболистов, новую тренировочную базу, воспитанников и высокооплачиваемых тренеров принесли свои плоды. Ман Сити четырежды выиграл АПЛ, дважды стал триумфатором Кубок Англии, пять раз поднял над головой Кубок английской лиги, но пока не смог привезти на Этихад трофей Лиги чемпионов. К слову, владельцы "горожан" позже основали холдинговую компанию City Football Group, которая приобретает клубы по всему миру и стремительно распространяет свое влияние в сфере футбола. Кто бы мог подумать, что Сити в один момент сможет перехватить лидерство в Манчестере у своих именитых соседей из Юнайтед. Да простят фанаты "красных дьяволов", но сейчас с этим трудно поспорить.

Парма

Владелец: Калисто Танци, Италия (до 2003 года)

Дата приобретения клуба: 1990 год

Когда-то Серия А называлась лучшей лигой в Европе, а итальянские команды считались главными фаворитами на победу в Лиге чемпионов. Сейчас ситуация противоположная: доминирование Ювентуса продолжается на протяжении последних восьми сезонов в Италии, и только в текущей кампании Лацио и Интер составляют конкуренцию туринским коллегам. В 90-х годах прошлого столетия претендентом на чемпионство была и Парма, которая на протяжении всей своей истории переживает то стремительные взлеты, то еще более стремительные падения.

В 1990 году бизнесмен Калисто Танци, основавший крупнейшую в то время корпорацию по производству молочных и других пищевых продуктов Parmalat, выкупил акции Пармы, которая должна была дебютировать в высшем итальянском дивизионе. При поддержке влиятельного владельца "крестоносцы" уже в первом сезоне заняли шестое место, предоставившее право на участие в Кубке УЕФА.

История тогдашней Пармы действительно насчитывает множество вершин. Клуб трижды победил в Кубке Италии, выиграл Кубок обладателей кубков и дважды стал триумфатором Кубка УЕФА. В составе в разное время выступали именитые футболисты, среди которых Эрнан Креспо, Джанлуиджи Буффон, Кристо Стоичков, Фабио Каннаваро, Лилиан Тюрам, Джанфранко Дзола и многие другие, а на трансферы Хидетоши Накаты и Марсио Аморосо клуб в то время мог потратить по 28 миллионов евро.

Что же произошло с той фантастической Пармой? В 2003 году стало известно, что компания Parmalat на протяжении десяти лет скрывала финансовые убытки и завышала прибыль, из-за чего на Калисто Танци и его сообщников завели дело по обвинению в финансовых махинациях. Parmalat обанкротился, а вместе с этим ушло и былое величие футбольного клуба Парма. В сентябре этого года Парму приобрели уже американские миллиардеры в лице Krause Group. Посмотрим, что получится из этого тандема.

Портсмут

Владелец: Александр Гайдамак, Россия (до 2009)

Дата приобретения клуба: 2006 год

Портсмут мог бы повторить успех Челси, который с приходом российского миллиардера Романа Абрамовича поднялся на совершенно другой уровень, но история "помпи" крайне разнится с историей "пенсионеров". В январе 2006 года новым владельцем аутсайдера Премьер-лиги Портсмута стал Александр Гайдамак, отец которого обвинялся в незаконной продаже оружия Анголе для борьбы с повстанцами в 1980-х годах. Невзирая на это, Александр хотел построить новый успешный проект в Англии с помощью серьезного финансирования, за что заслужил любовь и симпатию болельщиков.

Работа на трансферном рынке началась сразу. На правах свободных агентов в Портсмут перебрались Сол Кэмпбелл, Нванкво Кану и Энди Коул, а в сезоне-2007/2008 на трансферы Салли Мунтари, Джермейна Дефо, Лассана Диарра и других было потрачено больше 50 миллионов евро. Тот состав поддерживали многие болельщики, а когда клуб под руководством Харри Реднаппа сенсационно выиграл Кубок Англии впервые с 1939 года — радости не было предела.

После триумфального сезона Гайдамак продолжил раскошеливаться на трансферы. В Портсмут перешли даже Питер Крауч из Ливерпуля за 14 миллионов евро и Юнес Кабул из Тоттенхэма за 6 миллионов евро, однако спустя год Александр продал клуб из-за того, что его отца обвинили в незаконной деятельности в Анголе.

В конечном итоге Портсмут оказался в финансовом кризисе, поскольку не мог рассчитаться со звездными футболистами по зарплате, перешел во владение болельщиков и был отправлен в четвертый по значимости дивизион Англии. Сейчас "помпи" выступают в английской Лиге 1. Такую вот цену заплатил Портсмут за один триумф в Кубке Англии...